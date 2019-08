Deficitul bugetar asumat de guvernul Dăncilă pentru 2019 este de 2,76% din PIB. Datele pentru primele șase luni ale anului arată însă că diferența dintre cheltuielile și veniturile înregistrate la bugetul general consolidat a ajuns deja la 1,94% din PIB, mai precis 19,96 miliarde lei.

Confruntat din nou cu perspectiva de a depăși limita de 3%, prevăzută de normele europene, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, se vede nevoit să treacă la o ajustare în jos a cheltuieilor, simultan cu măsuri de creștere a veniturilor încasate.

Dacă pentru creșterea veniturilor guvernul a anunțat deja noi măsuri de sporire a fiscalității, ajustarea cheltuielilor nu se poate face decât printr-o rectificare bugetară negativă, mai precis prin tăierea bugetelor de la ministere și de la alți beneficiari de fonduri publice.

Cine pierde

Iar rectificarea negativă anunțată de Finanțe va viza tocmai Transporturile, Sănătatea și Învățământul, domeniile nevralgice ale guvernării, care au stârnit în ultimii ani numeroase controverse, ca urmare a lipsei cronice de rezultate plapabile și efecte concrete.

Astfel, Ministerul Transporturilor pierde cei mai mulți bani la rectificarea bugetară, între 2,5 și 3 miliarde de lei, din bugetul de 12,6 miliarde de lei. Motivul invocat de cei de la Finanțe este legat de faptul că Transporturile nu au realizat proiectele depuse.

Chiar dacă promiteau în acest an peste 100 de km de autostradă, cei de la Transporturi sunt departe de atingerea acestei ținte, de aceea banii alocați nu au fost folosiți. Conform celor din Finanțe, Transporturile au cheltuit în primele șase luni doar 30% din bugetul alocat. ”Și după reducerea bugetului le rămân peste 5,5 miliarde de lei, cu 2 miliarde mai mult decât au cheltuit în primele șase luni”, își explică Finanțele decizia.

La rândul lor, Sănătatea și Educația se remarcă prin bani necheltuiți din bugtele alocate, așa că li se vor bloca sume importante: 400 de milioane lei , în primul caz, respectiv 2 miliarde lei pentru Învățământ.

STS-ul este pedepsit din nou

Administrația Prezidențială a primit banii ceruți în plus – 9,5 milioane de lei, potrivit celor de la Finanțe. Serviciul Român de Informații a obținut 390 de milioane de lei, după ce au cerut 481 de milioane de lei. SIE a cerut 60 de milioane de lei, dar a primit 47 de milioane de lei.

SPP-ului i se vor aloca 42 de milioane de lei, deși cererea era pentru 46 de milioane de lei. STS este singurul care este pe minus, având blocate 10% din fonduri, aproximativ 70 de milioane de lei.

Salariile bugetarilor, neatinse

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a dat asigurări că Guvernul nu va tăia la rectificare veniturile personalului bugetar:

”Vreau să fie tuturor foarte clar că, prin actuala rectificare bugetară, Guvernul nu va tăia veniturile românilor. Am luat în calcul mai multe măsuri pe care să le includem în această rectificare şi am dezbătut impactul fiecăreia, ţinând cont de faptul că în spatele cifrelor se află cetăţenii români. Ca prim-ministru, am în permanenţă acest lucru în atenţie”, a scris Dăncilă, joi, pe Facebook.

