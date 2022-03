Confruntarea dintre Rusia şi Ucraina ajunge la un nou nivel! Au început răpirile înalţilor oficiali din ţara vecină.

Este vorba, mai exact, despre primarul din Melitopol, Ivan Fedorov.

Edilul oraşului din sud-estul Ucrainei, nu departe de Peninsula Crimeea, a fost răpit vineri seară.

Informaţia a fost dată publicităţii de către Anton Gerașcenko, consilier al ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei.

Primarul Ivan Fedorov ar fi fost răpit de soldați ruși. Edilul ar fi refuzat să coopereze cu invadatorii, a mai afirmat Anton Gerașcenko.

Consilierul din Ministerului ucrainean de Interne a fost primul care a vorbit public despre răpirea primarului, transmite Mediafax.

Anton Gerașcenko a explicat şi cum a avut loc, de fapt, răpirea.

Zece persoane au intrat în centrul de criză, i-au pus o pungă pe cap primarului Fedorov și l-au luat „spre o direcție necunoscută”, a precizat oficialul ucrainean.

Kyrylo Tymoshenko has shared a video that he says is a confirmation of the kidnapping of Melitopol mayor Ivan Fedorov.

Melitopol in the south of Ukraine was occupied by Russians on 1 March. But locals have been protesting and refusing to obey Russian forces every day. pic.twitter.com/8pqQ3wYT9o

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 11, 2022