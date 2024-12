Informație pentru cei care stau la curte. Acest site vă oferă toate sfaturile de care aveți nevoie pentru a vă moderniza grădina în 2025.

Spațiile de grădină simplificate și raționalizate, cu o paletă de culori restrânsă și o schemă geometrică repetitivă de plantare, au fost o alegere pentru peisagişti în ultimii câțiva ani. De anul viitor, se pare că ne îndreptăm spre ceva mai compact și mai nestructurat în alegerile de design exterior.

„Observăm o tendință aparte pentru „curtea maximalistă”,” spune arhitectul peisagist Kevin Lenhart. „Ideile de amenajare a grădinilor se schimbă după mulți ani de modernism neutru, pentru a îmbrățișa mai mult plantațiile luxuriante, florile și multă culoare”, adaugă el.

„De la an la an, am observat o creștere a cererilor pentru „plantări complete și luxuriante”, afirmă el.