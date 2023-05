Cât costă celebrul parfum? O să rămâneți surprinși cât scoate Delia din buzunare

După ce a făcut celebru brandul de haine Moschino, existând chiar și o anecdotă cu vedeta pe tema hainelor sale colorate, acum Delia se laudă pe Instagram cu unul din parfumurile sale preferate.

Delia Matache este fană a parfumurilor arăbești. Cel pe care l-a achiziționat recent este unul care se vinde, prin comandă online, cu aproximativ 360 de dolari. Mai exact, pentru parfumul Opus IV Amouage, vedeta ar fi scos din buzunar în jur de 1.600 de lei.

Pentru oamenii de rând, suma este una destul de mare, însă având în vedere că Delia este ea însăși un brand, 1.600 de lei este floare la ureche! Spunem asta pentru că există parfumuri de marcă mult mai scumpe decât cel achiziționat de jurata de la iUmor.

Delia ar primi de la Antena 1 suma de 10.000 de euro lunar

În plus, așa cum se știe deja, Delia câștigă sume serioase de bani. Nu doar din concerte, prețurile ei fiind piperate, iar show-ul senzațional, ci și de la Antena 1, acolo unde, vorbesc unii, ar primi un minimum de 10.000 de euro lunar.

Delia nu a ascuns niciodată care sunt preferințele sale în materie vestimentară, chiar dacă nu e genul de vedetă care să promoveze non-stop produse pe rețelele de socializare. Și asta pentru că artista și le cumpără singură, scrie Fanatik.

Una din firmele de la care Delia a luat cele mai multe haine este Moschino, iar pe seama acestui brand chiar s-au făcut glume pe Instagram. La un moment dat, o fană a întrebat-o de unde are un anumit articol vestimentar.

Delia i-a scris numele celebrului brand. Tânăra, probabil având privirea încețoșată sau fiind, pur și simplu, într-un moment de confuzie, i-a replicat Deliei în felul următor: „Meschină ești tu!”. Internauta a citit, pare-se, în loc de ”o” litera ”e”.

Delia Matache: Sunt o victimă a mentalității. Am chestia asta din copilărie

Despre pasiunea sa pentru hainele oversize, achiziționate nu doar de la brandul pomenit mai sus, vedeta a vorbit la un moment dat, recunoscând că poarte haine largi din cauza mentalității de la noi.

„Sunt o victimă a mentalității. Prefer să mă schimb într-o cameră goală. Nu pot să mă schimb lângă o altă fată. Am chestia asta din copilărie. Pentru mine, hainele sunt o formă de protecție. Și un soi de comoditate. Vreau să fiu protejată nonstop. Vreau să se uite lumea la mine ca la un copil.

Sunt o victimă a regimului în care am trăit și eu. Nu mă vezi cu decolteu. Eu nu știu cu ce să mă mai acopăr”, a povestit Delia Matache, la un moment dat, într-un podcast.

Cu privire la silueta pe care o acoperă cu haine largi, vedeta Antenei 1 susține că nu a fost niciodată adepta regimurilor de slăbire. „Trei zile am reușit să mănânc sănătos. Am încercat regimul ketogenic. Sunt obișnuită full carbohidrați. Am simțit, așa, o nefericire.

M-am luptat cu mine, apoi mi-am revenit. Posibil să mai încerc. Tot ce ține de zona culinară mănânc orice, oricând”, a mărturisit Delia Matache în urmă cu mai mulți ani în emisiunea „Agenția VIP” de la Antena Stars.