Într-o postare pe pagina personală de socializare, Andreea Bălan a anunțat că a fost nevoită să meargă de urgență la spital pentru a se opera după ce a a suferit un accident pe role.

Mai exact, se apre că aceasta a călcat strămb în timp ce se plimba cu fiicele sale și a căzut cu fața în bordură, lovindu-se puternic în zona buzelor. Pentru ca sângerarea să fie oprită, Andreea Bălan a fost nevoită să meargă la spital, unde ulterior i-a fost și cusută buza.

În ceea ce privește starea de sănătate a artistei, acesta susține că se simte bine la momentul actual, însă a simțit nevoia să împărtășească cu fanii ei ”ziua memorabilă” pe care a avut-o ieri.

În ce stare se află artista acum?

Totodată, ea a mai adăugat că după această experiență a realizat că spre deosebire de căzăturile de pe gheață, cele pe asfalt sunt mult mai durerose, pentru că nu aluneci.

„Ieri a fost o zi memorabilă care va rămâne întipărită un pic pe față mea (la propriu). La trei minute după ce am făcut această poză veselă am pupat bordura la propriu. Că de, am crezut că pe role e la fel ca pe gheață, dar am aflat că e mai greu și căzăturile sunt mai dureroase. Rămâi lipit de asfalt, nu aluneci.

Am avut nevoie de cusături în urgenă, iar doctorul Zamfirescu mi-a cusut buza de sus. Oftica mare e, că am căzut așa simplu în față casei după 3 luni în care am făcut acrobații și nebunii pe gheață”, a scris Andreea Bălan pe contul de socializare, citată de Rețete și Vedete.

Andreea Bălan, despre accidentul pe role

Aceasta a mai adăugat că nu s-a speriat de căzătură și și-a revenit instant. De asemenea, cântăreața este nevoită să se refacă destul de repede pentru a se prezenta la filmări săptămâna viitoare.

„În concluzie, câteodată nu sunt chiar wonderwoman, mai și cad (la propriu și la figurat), dar mă ridic și merg la doctor, sau îmi sun grupul de suport (psihic) și îmi revin instant, îmi iau pelerina și zbor iar. Noroc că am filmări la Te cunosc de undeva săptămâna viitoare și până atunci îmi trece. Stay safe & take care when skateing. Love you all”, a mai scris Andreea Bălan, adăugând și o fotografie după accidentul suferit.

Menționăm faptul că nu este prima oară când artista trece printr-o astfel de situație. Aceasta a publicat în repetate rânduri mai multe imagini unde accidentările sale sunt vizibile. Mai exact, pentru că antrenamentele pe care le face sunt destul de dure, vânătăile sunt la ordinea zilei pentru Andreea Bălan.