Elena Băsescu muncește pentru a le oferi un viitor copiilor ei. Fiica lui Traian Băsescu este mama a trei copii, doi din căsnicia cu Bogdan Ionescu și unul din relația cu Cătălin Tomată.

Aceasta a fost surprinsă în timp ce ieșea de la sediul Aleph News, după încheierea programului, potrivit informațiilor publicate de Click.

În curând, fiica lui Traian Băsescu va împlini un an de când a debutat în presă. Potrivit sursei menționate, aceasta a fost fotografiată în timp ce părăsea sediul postului de televiziune.

Elena Băsescu se îndrepta spre mașina sa, un bolid impresionant de 100.000 de euro. Amintim că aceasta a publicat anterior mai multe fotografii de la sediul redacției, în compania altor colegi.

Sursa menționată amintește de faptul că persoane apropiate Elenei Băsescu susțineau că bruneta este angajat model la Aleph News și nu beneficiază de tratamente speciale.

Fiica lui Traian Băsescu lucrează în două ture și se ocupă de redactarea știrilor din domeniul politic. În trecut, aceasta a lucrat ca fotomodel.

Mai apoi, s-a angajat la Luxten, o companie care se ocupă cu iluminatul public în București. Acest lucru se întâmpla pe vremea când tatăl ei era primarul Capitalei.

Din 2008, aceasta și-a început cariera politică și a lucrat în Parlamentul European. Totodată, a activat și în Camera de Comerț și Industrie, departamentul de Relații Internaționale.

„Elena este redactor pe politic. Chiar mi-a trimis, recent, un coleg, un sms scris, în care îmi spunea de Elena Băsescu este surprinzător de bine crescută, are prea mult bun simț și nu vrea să deranjeze pe nimeni din jurul ei.

Elena întreabă, de fiecare dată, când nu știe ceva, cu foarte multă eleganță. Ea are un program normal în redacție, ca orice angajat, nu are un altfel de program mai deosebit. Nu are privilegii speciale. Elena vine în redacție și scrie știri și tot așa. Programul e pe ture. De exemplu, prima tură este de la 08.00 la 16.00”, au spus apropiații ei.