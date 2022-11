Jean Paler este foarte speriat din cauza facturilor mari la energie. Actorul spune că nu a mai primit nicio factură din luna mai, de aceea se gândește cu groază la câți bani va trebui să scoată din buzunar, având în vedere că are o pensie destul de mică.

Jean Paler se teme de facturile la energie

Actorul a povestit că deși a tot trimis mail-uri și a dat telefoane, nu l-a băgat nimeni în seamă. De aceea, se teme foarte tare de suma pe care o va avea de plătit.

„Să fiu foarte cinstit, eu am vorbit în cabină cu colegii ei exact de facturile astea. Toată lumea asta discută. Nu prea folosesc curentul, nu prea folosesc gazele, ci doar la limită. Fac foarte multă economie, pentru că nu mi-au venit facturile din luna mai. Realizați când vor veni câți bani am eu de plată? Îmi e foarte frică, am trimis mail-uri, am scris, i-am rugat, dar nu te bagă nimeni în seamă. Suntem degeaba, suntem ai nimănui”, a spus acesta pentru Antena Stars.

Cum se simte actorul în prezent

De-a lungul timpului, Jean Paler s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Acum, însă, actorul spune că se simte foarte bine și că are familia alături de el tot timpul.

„Sunt bine cu sănătatea. Funcționez pe un principiu: nu vreau să dau de lucru la preot încă vreo 10-15 ani de acum încolo. Am familia care are grijă de mine, restul mă descurc eu, încă nu am căzut atât de jos să nu pot să fac treabă și nici nu mă las. Am ambiția de a nu mă lăsa”, a mai spus actorul.

Nu a vrut niciodată să se mute din țară

Acesta a vorbit, de asemenea, despre țările în care a jucat și a mărturisit că niciodată nu și-a dorit să părăsească România.

„Am jucat 27 de ani de turnee peste tot, dar nu m-a încântat nicio țară să rămân, locul meu l-am simțit că este aici, aici am cei mai mulți prieteni, aici sunt născut și crescut. Nu era rostul meu acolo și acolo nu umblă câinii cu covrigi în coadă, cum zic unii. Nu m-am simțit că aș fi de acolo, oriunde aș fi călcat”, a spus Jean Paler.