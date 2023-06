Ce s-a întâmplat cu zâna surprizelor în emisiunea „Vorbește lumea”?

Andreea Marin a fost invitată de câteva ori la PRO TV, în matinalul „Vorbește lumea”, pe vremea când la cârma emisiunii era Adela Popescu.

În acea emisiune, Andreea Marin l-a emoționat foarte tare pe Shurubel. Vedeta PRO TV a spus totul despre întâmplare.

Vedeta a fost pusă într-o situație dificilă, dar amuzantă în același timp, de unul din colegii Adelei. Tânărul a povestit momentul cringe în care trebuia să îi ofere niște flori, în direct, Zânei Surprizelor.

Shurubel era atât de emoționat încât s-a pierdut complet cu firea și, în loc să se pupe ca orice om normal, pe obraz, cu fosta vedetă TVR, acesta i-a oferit urechea, în schimb.

Întreaga scenă a avut loc în a treia ediție în care Shurubel a apărut. Momentul cu Andreea Marin va fi greu de uitat pentru co-prezentatorul lui Lili Sandu.

Colegul lui Lili Sandu nu va uita niciodată că Andreea Marin l-a pupat în ureche.

Shurubel, despre întâmplarea cu Andreea Marin: A fost cel mai cringe moment ever

„Nu știam să îi dau flori. Eu am avut să-i dau flori Andreei Marin. Eu nu știam să îi dau flori. Eu trebuia să îi dau cumva, în capul meu. Eu cum mă întorc? Că e camera acolo… Cum stai, cum faci? A fost cel mai cringe moment ever. Ea era pe o canapea, avea interviul cu Adela.

Mi-a zis producătoarea în cască să merg să îi dau flori Andreei. M-am ridicat și zic: Andreea, pentru tine. În momentul ăla se ridică. Și cum fac? Și se ridică, și vine spre mine. A venit cumva să ne pupăm. Nu cred!

Da` cum ne pupăm? Nu, cred că vrea să ne îmbrățișăm. Și m-am dus pe îmbrățișare, ea a venit să ne pupăm și… M-a pupat în ureche. După aia, mulțumesc, și a plecat. Măi, zici că am fost curier”, a dezvăluit, amuzat acum, Shurubel, despre momentul cu Andreea Marin, în podcastul lui Jorge de pe YouTube.

Shurubel a fost prezent în emisiunea lui Jorge de pe YouTube împreună cu Bogdan Ciudoiu, coechipierul său. Acesta a spus că, într-adevăr, munca în televiziune nu e atât de ușoară precum pare la prima vedere și că e greu să ajungi în acel punct în care tu să fii cel care să controleze emoțiile și nu invers.

„Lumea te judecă din secunda unu și are dreptul s-o facă. E atât de dificil să ajungi la zen-ul ăla. Ăla e un zen pe care nu poți să-l fake-uiești în niciun fel. Îți ia jumătate de an. Cine are răbdare jumătate de an cu tine?”, a încheiat Bogdan Ciudoiu.