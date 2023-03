Ion Iliescu s-a născut pe 3 martie 1930, la Oltenița, județul Călărași. Acesta a condus România în trei rânduri, în calitate de președinte CFSN în perioada 22 decembrie 1989-1992, apoi ca președinte ales al României între anii 1992-1996 și, în al doilea mandat, între 2000-2004.

În anul 1944, a intrat în Uniunea Tineretului Comunist, iar în 1953, s-a alăturat Partidului Comunist Român (PCR). A devenit secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist în 1956, dar și membru al Comitetului Central al PCR. Nicolae Ceaușescu începuse să îl perceapă ca pe o amenințare în 1971. Atunci, a început să îl marginalizeze, temându-se că într-o zi, ar putea să-i ia locul.

Ion Iliescu, cel mai controversat președinte al României

În timpul Revoluției din 1989, a format Frontul Salvării Naționale, cu ajutorul căruia a ajuns la putere. A fost ajutat, de asemenea, de forțele armate conduse de Generalul Stănculescu. A fost ales lider absolut al FSN, până în 1992 conducând cumva din umbră.

FSN prelua puterea la finele anului 1989 și a întemeiat un guvern provizoriu, condus de Petre Roman, iar Iliescu era președinte interimar. În ianuarie 1990, FSN decidea, oficial, să devină partid politic, pentru a înlătura caracterul de „struțo-cămilă” pe care îl avusese până atunci.

Majoritatea membrilor fiind din vechea gardă comunistă, nu a durat mult până la iscarea protestelor împotriva FSN, susținute de PNL și PNȚCD. În încercarea de a se apăra, Ion Ilescu a făcut „clasele muncitoare”, îndemnându-i pe oameni să lupte împotriva „forțelor fasciste, care încearcă să destabilizeze țara”. Astfel a pornit prima Mineriadă, cu mineri din Valea Jiului, conduși de Miron Cozma, sosiți la București și pentru a reprima manifestațiile.

Fostul președinte a fost pus sub urmărire penală în acest dosar în anul 2009.

Motivul pentru care a vrut să distrugă pozele din tinerețe alături de soția sa

Din cauza controverselor, Ion Iliescu nu vrea să-și lase fotografiile din tinerețe, alături de soția sa, Nina, pe mâna „ticăloșilor”. Acesta a anunțat în 2017 că vrea să le distrugă, deși există surse online care nu pot fi șterse.

„Nu sunt fotogenic şi nici telegenic. Oricum, nu mă preocupa imaginea, deşi alţii fac adevărate maladii pentru imaginea lor. Soţia mi-a şi spus că avem acumulate foarte multe fotografii acasă şi că trebuie să le distrugem, că să nu rămână după aceea ticăloşilor care să le folosească în fel şi chip”, a declarat fostul președinte, citat de stirilekanald.

„Ne înţelegem din ochi sau chiar anticipat, ea având o adevărată premoniţie în ceea ce mă priveşte. pentru mine, soţia nu este numai omul iubit, cel mai apropiat, loial şi devotat, dar şi cel mai bun prieten şi sfătuitor. Ne completăm.

Ea are multe calităţi care mie îmi lipsesc: o intuiţie extraordinară şi un fler deosebit la oameni. Este mai intransigenţă şi neiertătoare cu cei care îi înşală bunăcredinţă.

Am petrecut împreună multe clipe frumoase, am avut satisfacţii şi împliniri, dar am înfruntat împreună şi momente deosebit de dificile, ceea ce ne-a apropiat şi ne-a călit. Este, fără îndoială, omul de lângă mine cel mai drag şi pretios”, a adăugat acesta.