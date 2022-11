Ministrul Afacerilor Externe a avut o convorbire telefonică cu omologul său suedez, Tobias Billstrom, pe fondul recentei preluări de către acesta a portofoliului de Externe. Bogdan Aurescu l-a felicitat pe acesta, exprimându-și, totodată, disponibilitatea pentru o colaborare strânsă cu acesta pentru promovarea obiectivelor comune, referindu-se atât la relațiile bilaterale, cât și la agenda regională, europeană și euroatlantică.

De cealaltă parte, ministrul suedez a felicitat România pentru sprijinul pe care l-a arătat față de Ucraina, iar ministrul Bogdan Aurescu a prezentat, pe scurt, măsurile pe care țara noastră le-a luat pentru a sări în ajutorul ucrainenilor.

De asemenea, ministrul Tobias Billstrom a mulțumit României pentru susținerea de care a dat dovadă în ceea ce privește aderarea Suediei și a Finlandei la UE, în timp ce ministrul român a reiterat susținerea deplină în acest proces, subliniind că Suedia deja aduce beneficii blocului comunitar.

Oficialii au mai precizat că este nevoie de o colaborare strânsă, mai ales în actualul context, făcând referire la agresiunea Federației Ruse în Ucraina și la implicațiile pe care acest conflict armat le are la nivel european și nu numai.

Nu în ultimul rând, ministrul român a mai dar asigurări și cu privire la sprijinul deplin al României în ceea ce privește mandatul viitoarei Președinții suedeze a Consiliului UE, care va debuta la 1 ianuarie 2023.

Totodată, ministrul Bogdan Aurescu a reiterat și interesul pentru o cooperare tot mai strânsă cu Suedia, cu privire la dosarele legate de Vecinătatea Estică a Uniunii Europene.

De asemenea, cei doi oficiali au discutat și despre procesul de aderare al României la Spațiul Schengen, ministrul Bogdan Aurescu prezentând stadiul procesului de aderare și demersurile făcute, dar și rezultatele pozitive ale vizitei voluntare derulate în România luna trecută.

Ministrul suedez Tobias Billstrom a salutat toate eforturile pe care România le face în acest dosar, în timp ce Bogdan Aurescu a mulțumit pentru susținerea acordată din partea suedeză pentru adoptarea rezoluției recente a Parlamentului European în acest sens.

De asemenea, ministrul român a publicat pe contul său de Twitter un mesaj prin care informează că a avut o conversație telefonică cu ministrul suedez al Afacerilor Externe.

Very good📞talk with FM @TobiasBillstrom on bilateral&🇪🇺 agenda priorities in run-up to SE’s EU Presidency in 1st semester of 2023. Stressed RO full support for 🇸🇪’s @NATO accession.Shared views on #EaP role&perspectives in t/current context & on 🇷🇴’s #Schengen accession process.

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) November 8, 2022