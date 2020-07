„Să nu uităm ca alocatiile trebuie marite si ca pensiile trebuie sa crească. Conform legilor in vigoare.

Cine ia banii copiilor si pensionarilor si îi da la multinationale pentru a distruge piața muncii din România si a lasa angajatii actuali cu pensii diminute in viitor nu numai ca nu are ce căuta in functii de decizie dar va răspunde pentru sfidarea celor 9 milioane de persoane de care isi bate joc.

O sa revin zilele urmatoare dar pot sa va spun de pe acum ca se pregătește o ordonanță prin care statul va finanța acel kurzarbeit care va lasa la dispoziția angajatorilor dreptul de a dispune dupa bunul plac de angajati, iar statul le va plati o parte din salariu, imprumutandu-se de acesti bani.

Ce este hilar la acest proiect este ca se doreste introducerea unui indicator care prevede scaderea cifrei de afaceri cu doar 10% fata de anul precedent, in timp ce, de exemplu, pentru accesul la finantarea de business antreprenorii au trebuit sa demonstreze o scădere cu 25% a cifrei de afaceri.

Un act normativ care favorizraza angajatorii straini pe care nimeni nu-i intreaba unde sunt randamentele trecute.

Crestere deficit public cu 0,5 puncte procentuale, pe datorie pe care o vor plati copiii carora cineva nu doreste sa le crească alocatia.

Guvernati pentru oameni. Si mai ales pentru viitorul lor!," scrie economistul Adrian Câciu.