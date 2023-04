Anual, la data de 9 Mai, Federația Rusă sărbătorește victoria împotriva Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial. Totuși, în acest an, nu va mai avea loc și parada ”Regimentului nemuritorilor”, spune presa de stat din Rusia.

Oficialii ruși spun că este vorba despre măsuri de securitate, însă experții militari din Marea Britanie precizează că defilarea cu portretele celor decedați în război ar putea reflecta, de asemenea, pierderile suferite de armata lui Vladimir Putin în cadrul războiului din Ucraina.

Potrivit unei declarații făcute de Elena Tunaeva, membră a partidului Rusia Unită al lui Vladimir Putin și deputat în Duma de Stat a Rusiei, anularea paradei „Regimentului Nemuritorilor” s-a datorat faptului că mai multe regiuni, inclusiv Crimeea, și-au anulat festivitățile din 9 mai din cauza unor probleme de securitate.

Tunaeva a citat „unitatea națională” ca motiv pentru anularea paradei în restul Rusiei.

Cu toate acestea, într-o analiză a situației de pe frontul ucrainean, Ministerul britanic al Apărării a declarat că decizia de anulare a paradei a fost de fapt legată de numărul mare de pierderi suferite de armata rusă în război.

”În realitate, autoritățile (ruse) sunt extrem de îngrijorate că participanții la acest marș ar arăta numărul de pierderi suferite recent de Rusia”, arată analiza ministerului Apărării din Marea Britanie.

Marele Război pentru Apărarea Patriei, care este numele dat de Rusia celui de-al Doilea Război Mondial, este comemorat de Vladimir Putin nu doar prin marea paradă militară din 9 mai din Piața Roșie, ci și prin „Regimentul Nemuritorilor”, o procesiune masivă a civililor începând din 2015.

În timpul paradei, oamenii poartă portrete ale rudelor lor care au murit în război, cum ar fi părinții sau bunicii.

