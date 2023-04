Dezvăluirea a fost făcută chiar de către Gina Matache. Cunoscuta interpretă de muzică populară a vorbit recent despre maniera în care și-a crescut prima fiică.

Astfel, aceasta a spus că a fost mult mai dură cu Delia, în contextul în care împărțită între serviciu și scenă, iar lucrurile erau destul de complicate pentru ea la momentul respectiv.

Gina Matache a făcut o nouă dezvăluire despre copilăria Deliei

Chiar și așa, Gina Matache a explicat că este extrem de mândră de fiica sa cea mare și le-a oferit o recomandare mamelor: „fiți alături de ei”.

„Să-i țină aproape. Copilul chiar dacă greșește, că de aia e copil, nu sări pe el, nu-l căsăpi, că și eu am făcut prostia asta în tinerețe. Numai cu Delia, la Oana deja am început să prind informație, deci era după Ceaușescu încoace.

A început lumea să se mai deschidă, să se schimbe ideile. Am fost altfel de mamă pentru Oana, lucru pe care mi-l reproșează Delia. Știi, ăsteia nu i-ai dat o palmă, pe mine m-ai…Îmi pare rău, nu aș fi vrut, doar că pe atunci eram și eu un copil, că am făcut-o pe ea la 20 de ani.

Eram împărțită între serviciu, scenă, era destul de greu. Nu aveam răbdarea necesară să stau să îi explic că stai să vezi, că o fi, că o păți. Îi dădeam o palmă și hai treci la lecții. Asta le-aș spune mamelor, fiți alături de ei”, a povestit Gina Matache pentru wowbiz.ro

Aceasta a recunoscut și că se crispează când aude pe cineva cum șușotește.

„De multe ori mă întreabă lucruri sau aud oameni în spate șușotind. Uneori mă crispez, dar cele mai dese sunt, într-adevăr, felicitările. Îmi spun că am un copil extraordinar și mă mândresc foarte mult cu asta”, a mai spus Gina Matache.

Gina Matache l-a lăudat pe Răzvan Miheț

Anterior, Gina Matache a oferit mai multe informații despre situația din familia sa. Printre altele, mama Deliei a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Răzvan Miheț, ginerele său.

„Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic! Că știi cum e, orice căsnicie are și o facă de așa… un impas! E probabil că… Crede-mă, eu nu știu amănunte!

Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic! Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală!”, a declarat Gina Matache la Teo Show.