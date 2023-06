Carmen Istrate l-a dat de gol pe Cătălin Scărlătescu. De ce nu s-a căsătorit până acum?

Cătălin Scărlătescu a avut mai multe relații până la 50 de ani, dar pe niciuna dintre femei nu a dus-o în fața altarului. Nici măcar pe Doina Teodoru, actriță cu care formează un cuplu de mai bine de un an.

Sora lui, Carmen Istrate, spune că bucătarul este împiedicat de sentimentul geloziei.

Aceasta a mărturisit că fratele său este reticent atunci când vine vorba de căsătorie fiindcă îl încearcă gândul că persoana iubită l-ar trăda.

Mai mult, unele partenere ale lui au fost geloase ea, văzând că maestrul bucătar îi acordă mai multă atenție.

,,Discuția asta de multe ori a trezit controverse. De exemplu mergem în vacanță, el este cu iubita și sunt și eu, de obicei mergem așa, eu sunt singură și el cu iubita.

Tot timpul, el îmi dă mie mai multă atenție, iar ele sunt geloase. Eu tot timpul încerc să le explic. Pur și simplu știi cum sunt femeile. Au nevoie de atenție”, a declarat Carmen Istrate la Antena Stars.

De multe ori, Carmen Istrate s-a simțit inconfortabilă când a observat cum partenerele fratelui se simt amenințate de ea. Pentru a le face să scape la rândul lor de gelozie, le-a explicat că trebuie să depună efort în a-i câștiga atenția chefului, care se lasă mai ușor cucerit.

,,Oricare ar fi relația, în momentul în care bărbatul de lângă tine nu îți dă ție toată atenția și o împarți cu altă femeie, chiar dacă este mama, sora, că și cu mamele au fetele probleme, (e neplăcut).

Eu mă simt ciudat de multe ori și încerc să le explic. Pe calea aceasta le zic să stea liniștite și să încerce să îi câștige atenția mai mult decât o fac”, a mai transmis sora lui Cătălin Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu are o relație cu Doina Teodoru. Aceștia au fost despărțiți

În prezent, juratul de la Chefi la Cuțite este împreună cu Doina Teodoru. Cei doi par a fi foarte fericiți împreună, chiar dacă între ei există o diferență de 17 ani, de vârstă. După America Express, reveniți în țară, au simțit nevoia să stea separați o perioadă.

În cadrul unui podcast, Cătălin Scărlătescu a recunoscut că el și Doina Teodoru s-au separat câteva săptămâni, dar apoi s-au împăcat. Motivul despărțirii a fost presiunea pe care au simțit-o instalată pe umerii lor, după cele aproape trei luni în America.

,,Am ajuns acasă, mi-am luat geanta și am plecat direct în Vamă. Nici nu i-am zis ‘Pa’. M-a întrebat ‘Ce faci?’ Nu i-am răspuns nimic. Trei zile am stat în Vamă, după care m-am dus în Deltă.

Singur. Și în prima zi de Deltă mi-am luat barca și mi-am întins doar bețele, nici n-am aruncat la pește doar am pus bețele pe poziție și am stat (…) Doina a plecat la munte și în Bulgaria. A fost mai mult de o săptămână”, a declarat Cătălin Scărlătescu în podcastul ”Fain și Simplu”.