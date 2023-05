Carmen Tănase a trecut prin momente emoționante, având în vedere că a fost invitată la Londra, acolo unde actorul ei preferat, Al Pacino, a susținut o conferință.

Irina Păcurariu, cea care a avut-o invitată în emisiunea sa pe Carmen Tănase, a spus că actrița va merge la Londra pentru a-și întâlni idolul.

”Cele mai neașteptate și de dorit momente când ești în fața unei vedete despre care lumea crede că știe tot, e să fii primit în cercul privat al slăbiciunilor personale.

Cu actriţa Carmen Tănase momentul de grație a fost atunci când am aflat cel mai frumos lucru care i s-a întâmplat: a primit o invitație la conferința actorului ei favorit, Al Pacino.

În ziua când noi vom difuza interviul, Carmen va pleca spre Londra, unde va fi, spune chiar ea, mută în fața propriului idol”, a transmis Irina Păcurariu la acel moment.

Al Pacino, unul dintre actorii preferați al lui Carmen Tănase

Carmen Tănase a vorbit de mai de mult despre cât de mult în îndrăgește pe acest actor și la un moment dat chiar a publicat în mediul online un video în care acesta dansa pe stradă. Alături de videoclipul respectiv, cunoscuta actriță a postat și un mesaj – ”nu mai pot de dragul lui”.

În trecut, actrița a avut și o cățelușă pe care a decis să o numească Pacino.

Carmen Tănase spune că Al Pacino este foarte deștept

Actrița a mai vorbit despre actorii ei preferați, iar clasamentul este condus de departe de Anthony Quinn.

”Actorul meu preferat din toate timpurile este Anthony Quinn și filmul meu preferat este Zorba, dar și toate filmele în care a jucat el. Nu este doar actorul meu preferat, ci și bărbatul meu preferat. Planeta asta a avut un singur bărbat, Anthony Quinn, și a murit.

După el sunt niște pauze, niște locuri neocupate, după care vine Al Pacino, e foarte deștept și are hazul lui”, spunea Carmen Tănase.

Carmen Tănase își dorea să ajungă medic

Carmen Tănase spune că nu și-a dorit să ajungă actriță. Atunci când era mică visa să devină veterinar au zootehnist.

Totuși, a avut șansa să se formeze alături de un mare nume al teatrului din România, fiind vorba despre actrița Olga Tudorache.

”E ciudat că în ultima vreme am tot vorbit despre Olga Tudorache. Cred că am făcut ceva bine într-o viaţă anterioară şi am reuşit să nimeresc la ea. A fost profesoara mea şi, cumva, a doua mea mamă, căci aşa era relaţia noastră.

Altfel nu-mi explic acest noroc. Olga era un copil mare, era extrem de sensibilă şi emotivă. Şi Dumnezeu i-a dat carcasa aceea, aşa cum se întâmplă la arici. Aricilor le-a dat Dumnezeu ţepii, pentru că sunt extrem de fragili pe dinăuntru.

Odată ce o cunoşteai, acolo rămâneai, lipit, nu mai aveai cum să pleci vreodată. Olga Tudorache rămâne în viaţa mea o persoană însemnată cu roşu, cu fierul roşu.

Am învăţat imens doar uitându-mă la ea. Nu trebuia să-mi spună nimic pentru că înţelegeam tot. O actriţă uriaşă. Ne duceam să o vedem la fiecare spectacol. Ştiam spectacolele ei pe dinafară şi, cumva, cred că am învăţat meserie aşa, văzând cum face Olga”, spunea ea la un moment dat.