Nea Mărin își sărbătorește ziua de naștere puțin mai devreme decât data exactă. Acesta a ajuns la vârsta de 65 de ani, dar este mereu în formă. Bineînțeles, Liviu Vârciu nu a putut să lipsească într-un astfel de moment special din viața lui Nea Mărin, așa că i-a făcut o surpriză acestuia.

Ce mesaj a transmis Liviu Vârciu de ziua de naștere lui Nea Mărin

Liviu Vârciu și Nea Mărin au o relație foarte specială de prietenie de mulți ani, iar prezentatorul TV îl consideră ”tată” deoarece a fost lângă el în cele mai dificile momente și l-a susținut întotdeauna.

Cei doi și-au obișnuit de fiecare dată fanii cu amuzamentul lor specific, iar acest lucru s-a întâmplat și acum. Liviu Vârciu l-a filmat pe Nea Mărin și i-a transmis un mesaj pe contul lui personal de Instagram.

”Vin la ziua lui tăticuțul meu. Mânca-i-aș gura lui. La mulți ani! Cadoul meu pentru tine… ai să-mi dai 2.500 că te-am pus pe story.”, i-a transmis Liviu Vârciu, cu zâmbetul pe buze.

Nea Mărin și Liviu Vârciu au o frumoasă relație de prietenie. Aceștia s-au ajutat mereu unul pe celălalt

Nea Mărin a precizat în nenumărate rânduri că îl consideră pe Liviu Vârciu ”fiul lui”. Cunoscutul dansator a mărturisit că l-a ajutat pe prezentatorul TV să scape de datorii și să termine casa.

”Liviu Vârciu este ca al treilea copil al meu, îmi este foarte drag. Când am văzut că se blocase și nu mai știa ce să facă în privința datoriilor, am sărit să îl ajut, fără ca el să îmi ceară asta. Mi-am dorit să își termine casa și să se ocupe de ce avea nevoie. Nu exista săptămână în care să nu vorbim la telefon, să ne consultăm, să ne scriem”, a spus Nea Mărin.

În cele mai grele momente, Liviu Vârciu i-a fost alături celebrului dansator. Acesta consideră că prezentatorul face parte din familie.

”Când am avut probleme de sănătate, el a fost alături de mine. Am trecut împreună și prin această pandemie, am fost în vacanțe împreună. Vă spun cu mâna pe suflet că face parte din familia noastră”, declara Nea Mărin despre relația de prietenie cu Liviu Vârciu.