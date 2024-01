Casa Județeană de Pensii Constanța a anunțat că, începând cu data de 1 ianuarie 2025, urmașii persoanelor persecutate politic în perioada 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 vor beneficia de o indemnizație. Aceste informații se regăsesc în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115 din 2023.

Decizia vine în contextul unei inițiative menite să ofere sprijin financiar copiilor celor care au avut de suferit în urma regimurilor instaurate în această perioadă istorică tumultuoasă.

Casa de Pensii: Drepturile stabilite pentru copiii persoanelor persecutate politic

Legislația detaliază drepturile stabilite pentru copiii persoanelor aflate în situații speciale. Este vorba de situații precum refugierea, expulzarea sau strămutarea în alte localități, evacuarea din locuințe. pe listă se află și copiii celor decedați, dispăruți sau exterminați în diverse circumstanțe tragice. În cazul tuturor acestora, drepturile lor vor fi recunoscute și acoperite printr-o indemnizație lunară. Acesta este în cuantum de 175 lei.

Măsura are scopul de a aduce un sprijin material suplimentar urmașilor celor afectați în timpul perioadei menționate.

Suma acordată urmașilor depinde de anumiți factori

Astfel, această inițiativă evidențiază angajamentul instituției de pensii de a veni în sprijinul celor care au suferit persecuții din motive etnice în timpul regimurilor instaurate în România în perioada menționată. Ea reprezintă un pas important pentru recunoașterea și compensarea impactului istoric asupra acestor familii.

Conform informațiilor furnizate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Maramureș, suma acordată urmașilor în cadrul acestei inițiative depinde de perioada în care părinții lor au suferit persecuții. De la 1 ianuarie, se aplică o indexare de 13,8% de la 1 ianuarie, în conformitate cu rata inflației.

Câți bani care se acordă pentru fiecare an de persecuție

Directorul AJPIS Maramureș, Ovidiu Morar, a oferit explicații importante despre banii primiți. El a spus, pentru ziarmm.ro. că pentru fiecare an de persecuție al părintelui se acordă suma de 700 lei, neindexată. Urmașii minori sau cei născuți în timpul perioadei de persecuție primesc aceeași sumă pentru fiecare an. În cazul celor născuți după perioada de persecuție, cuantumul este jumătate. Adică 350 lei pentru fiecare an.

De asemenea, se precizează că aceste perioade de persecuție constituie vechime în muncă. Ele au impact asupra stabilirii pensiilor și a altor drepturi. Se iau în considerare situațiile în care o persoană, după data de 6 martie 1945, a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă. Sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice. De asemenea, se includ în această categorie persoanele care au fost deportate în străinătate. Sau cele au fost supuse altor restricții din motive politice.

În conformitate cu legea menționată, fiecare an de detenție sau internare în aceste circumstanțe se consideră ca vechime în muncă un an și șase luni. Aceste perioade constituie vechime în muncă în anumite condiții. Este vorba de cazul când persoanele în cauză demonstrează că nu au putut să se încadreze în muncă în funcții pentru care aveau pregătirea profesională.