Fostul ministru al Apelor şi Pădurilor, Doina Pană, a mărturisit, în urmă cu câteva zile, că a fost intoxicată cu mercur. Ea a precizat că a depus o plângere la poliţie în acest sens şi că există o anchetă în desfăşurare. „Am depus plângere la poliţie abia la începutul lunii februarie. N-am făcut plângerea cât eram încă ministru pentru că, în caz că se află, ar fi dăunat imaginii României. Va daţi seama, ministru în Guvernul României otrăvit”, a declarat Doina Pană. Fostul ministru a precizat că nu poate oferi mai multe detalii pentru că există o anchetă în desfăşurare. Doina Până a comentat doar faptul că bănuieşte că cineva din mafia lemnului ar fi atentat la viaţă să, pentru că a luat măsuri împotriva celor care taie ilegal lemn. „Vreau să-i prindă ca să se sperie, să nu mai încerce şi cu alţii”, a insistat Doina Pană.

Acum, un deputat PSD vine cu o dezvăluire șocantă și spune că un vicepremier a fost otrăvit în mod similar. Afirmația a fost făcută de Iulian Iancu, care a spus că un vicepremier a fost otrăvit și astfel a ajuns să se trateze în străinătate.

„Eu mai stiu un caz. Nu am vrut sa spun public. Am mai avut un vicepremier otravit care a fost plecat din functie. A facut toata investigatia in afara Romaniei. Si el a iesit din sistem in mod similar”, a spus deputatul Iulian Iancu, prezent în platoul România TV.

