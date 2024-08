Reptila a fost confiscată de la deținătorul ilegal

Conform legislației actuale, deoarece respectiva broască țestoasă era într-o stare de sănătate bună. Aceasta a fost confiscată de la deținătorul ilegal. Reptila a fost transferată către Grupul Herpetologic Moldavica Iași. Asociația se va ocupa cu relocarea și reintroducerea reptilei în habitatul său natural.

Încălcarea prevederilor ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea civilă, materială, contravenţională sau penală, după caz.

Legea prevede închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă penală

Conform legii, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă penală de la 30.000 lei la 60.000 lei săvârşirea următoarelor fapte:

a) scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate, cu excepţia celor aflate în zonele de dezvoltare durabilă, pentru alte obiective decât cele prevăzute la art. 27 alin. (1);

b) scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate fără acordul administratorului sau, după caz, al custodelui, emis potrivit prevederilor art. 27 alin.

c) desfăşurarea de activităţi în perimetrele ariilor naturale protejate sau în vecinătatea acestora, ce pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale pentru care au fost desemnate, în lipsa actelor de reglementare specifice;

d) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (1) şi (2);

e) vânarea speciilor de păsări prevăzute în anexa nr. 5 C în perioadele de reproducere şi creştere a puilor;

f) vânarea speciilor de păsări migratoare prevăzute în anexa nr. 5 C în perioada lor de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit;

g) capturarea sau uciderea speciilor de faună sălbatică prevăzute în anexele nr. 5 A, 5 B, 5 C, 5 D şi 5 E şi pentru cazurile în care se aplică derogări, conform prevederilor art. 38, prelevarea, capturarea sau uciderea speciilor prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B cu metodele sau mijloacele prevăzute în anexa nr. 6.

h) capturarea sau uciderea speciilor sălbatice cu mijloace nelegale.

Constatarea şi cercetarea infracţiunilor se fac din oficiu, de către organele de urmărire penală, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală.