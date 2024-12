Șofer român prins transportând droguri

Șofer român prins transportând droguri. Un șofer român de TIR, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat în Franța după ce autoritățile au descoperit o încărcătură ilegală de canabis în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro.

Drogurile, care includeau iarbă și polen de canabis, fuseseră ascunse cu abilitate între 14 tone de ardei.

Descoperirea a fost făcută cu ajutorul unui câine antrenat al autorităților, care a identificat cele 220 de kilograme de canabis.

Șoferul român a fost reținut și adus în fața instanței la Lyon, unde a mărturisit că fusese abordat de un individ care i-a oferit 8.000 de euro pentru a transporta încărcătura din Spania în Suedia.

Copleșit de datorii, românul a acceptat oferta, fără să știe că aceasta îl va costa mult mai scump.

Instanța a condamnat șoferul la 3 ani de închisoare și i-a impus o amendă de 445.000 de euro, iar după ce va ispăși pedeapsa, va fi interzis să pășească pe teritoriul Franței timp de 10 ani.

Ce spune legea din România privind drogurile?

În contextul continuării luptei împotriva traficului și consumului de droguri și substanțelor psihoactive, două legi fundamentale din România, respectiv Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse psihoactive, au fost modificate semnificativ. Aceste modificări au ca scop atât protejarea sănătății publice, cât și întărirea sancțiunilor împotriva celor care participă la traficul și consumul ilegal de substanțe periculoase.

Legea nr. 143/2000, care reglementează prevenirea și combaterea traficului de droguri, a suferit modificări importante prin introducerea unor măsuri care vizează protecția consumatorilor și integrarea lor într-un circuit de asistență. Articolul 19 al acestei legi a fost adaptat pentru a include evaluarea consumatorilor de droguri, în special a celor minori. Astfel, procurorii au acum posibilitatea de a evalua consumatorii de droguri și, în cazul în care aceștia nu sunt deja în programe de asistență, pot dispune includerea lor în aceste programe, cu acordul acestora. Evaluarea se va face de către centrele specializate de prevenire și consiliere antidrog, iar procurorul va lua măsurile necesare pentru integrarea consumatorilor în circuitul de asistență, pe baza unui raport de evaluare.

De asemenea, se pune un accent deosebit pe situațiile în care consumatorii sunt minori, evaluarea acestora devenind obligatorie, în vederea protejării acestora și reducerii riscurilor asociate consumului de droguri. În cazul în care consumatorul se înscrie de bunăvoie într-un program de asistență, procurorul poate dispune trimiterea raportului pentru reevaluarea acestuia.

Modificări ale Legii nr. 194/2011 privind substanțele psihoactive

Legea nr. 194/2011, care reglementează combaterea traficului de substanțe psihoactive, a fost, de asemenea, modificată pentru a întări sancțiunile aplicabile celor care se implică în comercializarea și consumul ilegal al acestor produse. Conform noilor reglementări, operarea cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive fără autorizație se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. De asemenea, dacă faptele comise au drept rezultat moartea victimei, pedeapsa poate ajunge până la 25 de ani de închisoare.

Printre cele mai importante modificări se numără sancțiunile pentru administrarea sau remiterea produselor psihoactive fără prescripție medicală, precum și pedepsele pentru încurajarea consumului de substanțe psihoactive prin orice mijloace. Tentativa de comitere a acestor infracțiuni este, de asemenea, pedepsită conform noii reglementări.

De asemenea, proprietarii sau administratorii imobilelor care permit consumul de substanțe psihoactive în spațiile lor riscă pedepse cu închisoare de la 1 la 5 ani, iar încurajarea consumului de astfel de produse este de asemenea pedepsită cu închisoare de până la 2 ani. Finanțarea acestui tip de activități ilegale atrage sancțiuni și mai severe.

Modificări în Codul Penal

În cadrul Codului Penal, au fost introduse modificări semnificative privind interzicerea exercitării unor drepturi complementare. Astfel, în cazul infracțiunilor legate de traficul de droguri și substanțe psihoactive, instanțele pot dispune interzicerea exercitării unor drepturi pe perioade de la 1 la 10 ani, în funcție de gravitatea faptei comise.

De asemenea, în ceea ce privește conducerea unui vehicul sub influența drogurilor sau a alcoolului, pedepsele sunt mai severe, având în vedere riscurile pentru siguranța publică. Conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani, iar în cazul în care persoana aflată sub influență este implicată în transportul public sau în instruirea pentru obținerea permisului de conducere, pedeapsa poate ajunge la 7 ani de închisoare.