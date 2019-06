Ministrul Transporturilor este primul pe lista remanierilor în Guvernul Dăncilă. Printre problemele acesuia se numără atăt dezastrul din weekendul de Rusalii de pe Autostrada Soarelui cât și acuzațiile ce i se aduc în afacerea AKTOR-ALSTOM, susține România TV.

Din cauza dezastrului din weekendul de Rusalii, Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc este primul pe lista remanierii. De asemenea ministrul trebuie să răspundă în privința afacerii AKTOR-ALSTOM unde este acuzat de fapte de corupție.

Drumul spre mare s-a transformat în calea spre moarte pentru mulţi dintre şoferii care circulau pe Autostrada Soarelui, după ce mai multe persoane au fost rănite şi alte două au murit în timpul vacanței de Rusalii. Şoferii au avut un şoc în momentul în care au văzut că, în plin trafic pe autostradă se efectuau lucrări de reparaţie.

O altă problemă gravă semnalată de soferi, care le pune viața în pericol o reprezintă porcii mistreți care își fac apariția pe partea carosabilă.

Întrebată, la RomâniaTV, despre o remaniere a Guvernului, premierul Viorica Dăncilă a declarat că o evaluare pe fiecare minister va fi făcută în perioada următoare.

”Ca să vorbim de o remaniere, trebuie să venim cu o evaluare a definirii programului de guvernare pe fiecare minister în parte. Se împlinesc şase luni din acest an, voi face o evaluare pe fiecare minister în parte. În funcţie de obiectivele îndeplinite din programul de guvernare putem vorbi de remanierea unui ministru sau nu. Eu nu cred că remanierea se poate face vorbind de oameni. Cred că dincolo de oameni trebuie să evaluăm munca lor, implicarea lor şi ceea ce au realizat ca să putem vorbi despre o abordare corectă faţă de colegii miniştri. După ce vom face această evaluare sunt convinsă că decizia o vom lua în cadrul Comitetului Executiv Naţional, voi asculta punctul de vedere al tuturor colegilor preşedinţi de organizaţie şi bineînţeles pe urmă vom vedea cum vom proceda în perioada următoare”, a declarat Dăncilă.

Întrebată, de asemenea, unde a greşit guvernul, Dăncilă a declarat că lipsa de comunicare a fost cauza.

”Consider că ne-am axat foarte mult pe îndeplinirea măsurilor guvernamentale şi ne-am axat mai puţin pe comunicare. Cred că acesta a fost şi motivul pentru care am înregistrat un rezultat nedorit la alegerile europarlamentare. Ne-am axat pe un anumit subiect, am vorbit despre acel subiect, mă refer la justiţie, şi nu am comunicat îndeajuns pe ce am făcut. Sunt convinsă că un pensionar vede pe fluturaş că i-a crescut pensia, un salariat vede că i-a crescut salariul, dar pe lângă acestea au fost mult mai multe măsuri, dar pe care nu le-am comunicat suficient”, a declarat premierul.

