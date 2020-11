După câteva luni în care comerțul online a cunoscut o evoluție accelerată, interesul pentru Black Friday este foarte mare, în creștere față de ediția precedentă și la un nivel record în istoria locală de 10 ani a evenimentului. Potrivit unui studiu realizat în această lună, 54% dintre românii cu vârsta între 18-65 ani intenționează să facă cumpărături în această ediție de Black Friday, în creștere cu 8% față de anul trecut, potrivit unui comunicat de la eMAG.ro.

“Anul acesta oamenii vor să investească mai mult în confort și tehnologie, în contextul generat de pandemie, și am construit o oferta diversă cu milioane de produse. Ne pregătim de un an, timp în care am lucrat cu furnizorii și partenerii noștri, firmele de curierat s-au pregătit și ele intens pentru a avea o zi de sărbătoare în care le oferim clienților cele mai mari reduceri din an”, a spus Tudor Manea, director general eMAG.

eMAG estimează că plățile cu cardul vor înregistra cea mai mare rată de creștere de la an la an de până acum de Black Friday, ajungând la 55% din totalul vânzărilor față de 42% în 2019.

Echipele din depozitele eMAG sunt pregătite pentru a procesa coletele încă de la primele ore, în condiții de deplină siguranță, astfel încât comenzile să fie predate către curieri cât mai rapid și livrate până pe 27 noiembrie. Pentru a atinge acest obiectiv, eMAG colaborează strâns cu firmele de curierat FAN Courier și Sameday.

Pentru a profita de cele mai mari reduceri din an, clienții eMAG au la dispoziție metode flexibile de plată. Clienții vor putea achita online cu cardul de credit în până la 40 de rate fără dobândă. Mai mult, cardurile de cumpărături eMAG Raiffeisen Bank solicitate în ziua de Black Friday vor fi alimentate cu un bonus de 200 de lei.