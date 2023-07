Cu câteva zile în urmă, Simona Halep s-a întâlnit cu ambasadorul Turciei la București, Özgür Kıvanç Altan, care o descrie ca fiind „o adevărată luptătoare” și „una dintre cele mai bune femei pe care le-a văzut” tenisul.

„Tenisul este sportul meu preferat. Îl joc, îl privesc, pur și simplu îmi place! Așadar, astăzi am fost foarte norocoasă să dau peste una dintre cele mai bune femei pe care le-a văzut acest sport. Simona Halep, îți mulțumesc, ești o adevărată luptătoare și îți doresc doar ce e mai bun!”, a scris Özgür Kıvanç Altan pe contul său de Twitter.

Tennis is my favorite sport. Play it, watch it, just love it! So, today I was very lucky to run into one of the best women the sport has seen. @Simona_Halep thank you, you are a true fighter and just wish you the best! pic.twitter.com/5cJUGcQBD4

— Özgür Kıvanç Altan (@vanc_ozgur) July 9, 2023