Potrivit proiectul depus de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, prin bacșiș se înțelege orice suma de bani oferita in mod voluntar de client, in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de catre operatorii economici care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN 5610 – Restaurante, 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor.

Astfel, bacsisul nu poate fi asimilat unei livrari de bunuri sau unei prestari de servicii și acesta se evidențiază pe bonul fiscal. Operatorii economici au obligatia de a înmâna clientului o notă de plată, în prelabil emiterii bonului fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client, a nivelului bacșisului oferit, între 0% și 15% din valoarea consumației.

Pentru livrarea produselor la domiciliul clienților, operatorii economici nu au obligația de a evidenția bacșișul pe bonul fiscal. Sumele provenite din încasarea bacsisului se distribuie integral salariaților. Sumele provenite din încasarea baccisului sunt supuse impunerii prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorul de venituri. Potrivit ministrului, cifra de afaceri a sectorului economic vizat este de aproximativ 15 miliarde de lei pe an. Valoarea baccișului încasat în acest sector este evaluat între 750.000 și 1,5 miliarde lei, iar aceste venituri ale angajaților sunt nefiscalizate.

