Viorica Dăncilă nu dezamăgește. Vrea să arate că este un om cu preocupări normale, chiar și cu riscul de a deveni penibilă. Este și cazul ultimei emisiuni în care a fost prezentă, la TVR, unde a schimbat câteva mingi cu Ionuț Cristache, într-un pseudomeci de ping pong.

”Joc împreună cu soțul meu, cu fiul meu. Am masă acasă, mă relaxez. Joc din generală. În ultima perioadă nu am avut timp, dar jucam la sfârșit de săptămână. Am prieteni care joacă tenis, dar joc pentru relaxare. Nu puteam să vă bat la dumneavoastră acasă.”, a spus Dăncilă.

