Imagini de coșmar cu Beijingul acoperit de nisip au făcut înconjurul lumii. Fotografiile arată capitala chineză acoperită de un nor de culoare portocalie. Autoritățile din Beijing au recomandat ca bătrânii și copiii să stea în case, iar adulții să reducă pe cât posibil ieșirile din locuințe. De asemenea, au sfătuit ca ferestrele să rămână închise, iar oamenii care ies din case să poarte măști, potrivit CNN.

O puternică furtună de nisip a lovit capitala chineză Beijing şi alte regiuni din nordul Chinei, afectând aproximativ 409 milioane de persoane, a indicat Ministerul Pădurilor, potrivit ziarului Global Times, citat de DPA. Concentraţiile de particule PM10 au depăşit luni, la ora 21.00, 1.321 micrograme pe metru cub – de aproape 30 de ori mai mult decât media zilnică de 45 micrograme pe metru cub stabilită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, potrivit CNN.com.

Furtuna a redus vizibilitatea la câteva zeci de metri, a venit dinspre sudul Mongoliei şi a lovit şi alte regiuni nordice, alături de Beijing, inclusiv Mongolia Interioară, Heilongjiang şi Xinjiang, a precizat ministerul menţionat.

În total, aceasta a afectat o suprafaţă de 2,29 milioane de kilometri pătraţi. Până în prezent, în acest an, serviciul meteorologic a raportat că nordul Chinei s-a confruntat deja cu mai multe furtuni de nisip decât în medie în ultimii zece ani.

Concentraţiile de particule PM10 erau încă de 900 micrograme pe metru cub marţi dimineaţă, în timp ce un nor de praf se putea vedea deasupra capitalei, acesta dispersându-se pe parcursul zilei din cauza vântului.

North China is experiencing a sand storm, fairly frequent in spring when winds are predominantly from the northwest and the ground is still very dry from the arid winter. This video posted by 第八日 from Ningxia. pic.twitter.com/GoeffvZBHC

— Wild Beijing 北京自然 (@BirdingBeijing) April 11, 2023