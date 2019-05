“Am spus DA la tot ce am spus NU de-a lungul timpului în materie de look. Nu am vrut niciodată să fiu brunetă, cu bretonul nu am fost niciodată prietenă, am respins din start ideea de a-mi face vreodată vreun tatuaj și rar am acceptat un make-up foarte abundent. Și iată-mă astăzi cu toate “nu”-urile date peste cap datorită lui Adi și ce bine esteeee!.”, a povestit Iulia plină de entuziasm si adrenalină in fața schimbării temporare de look propusă de celebrul hairstylist, Adrian Perjovschi.

În această perioadă, ulia Vântur se pregătește pentru a juca rolul principal într-un film de Bollywood care va avea filmările în Europa, dar și pentru a înregistra un cântec nou care va fi coloanal sonoră a unei producții cinematografice din India.

Dupa ani de zile in care au lucrat impreuna si in care i-a spus de zeci de ori ca nu o sfatuieste sa-si inchida vreodata culoarea parului, Adrian Perjovschi a avut chef de joaca si dispozitie de experimente si a facut fix ceea ce s-a ferit sa faca:

“Am facut-o bruneta pe Iulia, nu-mi vine sa cred ca spun asta si ca am facut asta, a fost o provocare teribila pentru mine, pentru ca m-am ferit mereu sa-i pun un negru in parul ei blond, nu pentru ca nu i-ar fi stat bine, ci pentru ca negrul se scoate foarte greu din par. Asa ca acum gandul ca facem ceva temporar mi-a dat incredere ca va iesi ceva superb. Oricum Iulia ne-a demonstrat tuturor de-a lungul timpului ca este superba oricum, ca este cumva deasupra oricaror schimbari de look si culori folosite in par. Iulia are acea frumusete cameleonica care permite jocul cu nuantele si cu schimbarile de look, este cumva idealul pentru orice hairstylist caruia ii plac transformarile radicale.”, a declarat Adrian Perjovschi, unul dintre cei mai apreciati hairstylisti din Romania.

