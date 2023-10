Ilie Năstase, o legendă vie a tenisului, a devenit subiect de discuție în urma comparației făcute de Jimmy Connors între el și Nick Kyrgios. Connors el a observat câteva asemănări notabile între cei doi, evidențiind impactul obiceiurilor proaste asupra potențialului lor nedezvoltat.

Jimmy Connors a remarcat, totuși, că Năstase a câștigat mult mai multe turnee importante, cum ar fi US Open și Roland Garros, în timp ce Kyrgios a ajuns doar în finala de la Wimbledon.

„O comparaţie între Năstase şi Kyrgios este foarte bună, poate că Ilie a fost chiar mai nebun decât Nick. Dar românul şi-a pus altfel amprenta asupra tenisului, a câştigat mult mai multe turnee importante. Pentru mine, Năstase trebuia să fie cel mai bun din istorie, atât de mult talent avea. Şi nu doar că era talentat, dar era foarte rapid şi anticipa incredibil unde vei trimite mingea.

Dar nu a reuşit să scape de obiceiurile proaste pe care le avea. Asta se întâmplă şi cu Nick, şi el are talent cu carul. Am vorbit de multe ori despre australian şi despre ce ar putea face dacă s-ar controla, dacă ar munci şi ar ajunge în jocul de tenis tot ce e necesar pentru un sportiv care are ambiţii mari.

Năstase a câştigat US Open, Roland Garros, Nick a făcut doar finală de Wimbledon. Cei doi se aseamănă ca temperament, dar nu sunt multe puncte de comparaţie din punct de vedere al performanţelor atinse”, a declarat Jimmy Connors.