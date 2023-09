Sorana Cîrstea, evoluție impresionantă la US Open 2023

Sorana Cîrstea a reușit să îl impresioneze prin prestația sa din acest an pe Ilie Năstase. Fostul tenismen a declarat că sportiva are o formă foarte bună în acest turneu și că nu mai are nevoie de sfaturi. Acesta consideră că sportiva știe exact ce trebuie făcut pe teren.

„Nu trebuie să îi spun eu ce are de făcut. Știe foarte bine! E o performanță mare, iar dacă bate e și mai bine! A prins o formă bună”.

Mai mult, acesta îi transmite Soranei să nu se gândească la statistica de până acum a meciurilor directe dintre ea și jucătoarea din Cehia. Deși Cîrstea este condusă la meciurile directe, ea poate câștiga. Fiecare meci se începe de la zero, spune Ilie Năstase.

„E un meci dificil, dar acolo niciun meci nu e ușor, indiferent de adversar! Am văzut că conduce cu 3-1 la meciuri Muchova. Alea nu mai contează, s-au dus, meciuri jucate și terminate și acum începem de la zero. Nu spune nimic asta!”, a precizat Năstase.

Ilie Năstase va merge să vadă pe viu performanța Soranei?

Năstase a precizat că va merge cu avionul privat pentru a o vedea pe Cîrstea în cel mai bun moment al carierei sale de până acum. „Cu avionul privat mă duc!”, a spus el, potrivit fanatik.ro. El a adăugat că merge doar dacă este invitat de fiul lui Ion Țiriac.

„Dacă mă invită prietenul ei, Ion Ion, mă duc! Cu avionul privat mă duc! Dacă mă invită. Așa să stau la coadă pe la aeroport… Să ajungă în semifinale sau în finală și vedem cine merge la meci. Îi doresc multă baftă și sper să câștige!”, a mai spus Năstase.

Fostul sportiv a analizat pe scurt parcursul Soranei. În acest context și-a amintit de un alt moment de acest tip din cariera ei, ce a avut loc în urmă cu 14 ani.

„Eu cred că așa spune ea. A mai avut vreo 14 ani un sfert de finală la Roland Garros din ce îmi aduc aminte. A avut o formă bună, tabloul a fost și el bun. Sunt multe lucruri care contează”.

Mesajul lui Ion Ion Țiriac după victoria în fața Belindei Bencic

Fiul lui Ion Țiriac, iubitul Soranei, a lăsat și el un scurt mesaj de susținere după calificarea acesteia în sferturile de finală la US Open.

Postarea a fost apoi preluată și de Sorana. Iată ce scria fiul lui Țiriac pe Instagram cu acel prilej fericit: