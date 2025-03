Ilie Bolojan discută cu președintele Consiliului European despre sprijinul pentru Ucraina

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a avut marți o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, António Costa, în pregătirea reuniunii Consiliului European. Dialogul s-a concentrat pe prioritățile României privind sprijinul continuu al Uniunii Europene pentru Ucraina, consolidarea sectorului european de apărare și necesitatea unor acțiuni rapide pentru creșterea competitivității economice atât la nivelul UE, cât și pe plan național.

„Înaintea Consiliului European din această săptămână, am discutat cu preşedintele Costa priorităţile României privind continuarea sprijinului UE pentru Ucraina, avansarea deciziilor privind consolidarea sectorului european de apărare şi necesitatea unor acţiuni rapide pentru a stimula competitivitatea atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional”, a transmis Bolojan într-o postare pe platforma X.

Ahead of this week’s EUCO, I discussed with President Costa (@eucopresident) Romania’s priorities regarding the continuation of EU support for Ukraine, advancing decisions on strengthening the European defence sector, and the need for swift action to boost competitiveness at both…

— Ilie Bolojan (@Bolojan) March 18, 2025

Președintele interimar a subliniat că România va susține aceste priorități în cadrul reuniunii liderilor europeni, având în vedere contextul geopolitic actual și necesitatea unui răspuns coordonat la nivel european pentru sprijinirea Ucrainei și întărirea securității regionale.

„Când vine vorba de următorul buget al UE, trebuie să găsim echilibrul corect între noile obiective ale UE în ceea ce priveşte competitivitatea şi apărarea, păstrând în acelaşi timp importanţa politicilor de coeziune şi agricultură”, a mai spus Bolojan.

UE pregătește un fond de 800 de miliarde de euro pentru apărare

În paralel cu aceste discuții, sectorul european de apărare își intensifică eforturile pentru a răspunde cererii tot mai mari de echipamente militare, în condițiile în care statele membre își sporesc cheltuielile pentru consolidarea apărării. Această tendință vine pe fondul unui climat internațional tensionat, marcat de incertitudini legate de sprijinul SUA pentru Ucraina și de necesitatea ca UE să își dezvolte propriile capacități de apărare.

În acest context, liderii Uniunii Europene urmează să discute joi, la un summit de urgență, o propunere de mobilizare a până la 800 de miliarde de euro pentru consolidarea apărării europene. Această inițiativă vine în condițiile în care statele membre caută soluții pentru reducerea dependenței de furnizorii externi și pentru creșterea producției interne de armament.

Summitul va fi unul crucial pentru viitorul politicilor de apărare ale UE, iar România, prin președintele interimar Ilie Bolojan, va susține necesitatea unor măsuri concrete pentru sprijinirea industriei europene de apărare și pentru asigurarea securității regionale.

Pe fondul acestor discuții, acțiunile companiilor europene din domeniul apărării au înregistrat creșteri semnificative, investitorii fiind încrezători în viitorul acestui sector.