Ilie Bolojan: Ne scădem cheltuielile sau e doar o problemă de timp până taxele vor trebui majorate

Ilie Bolojan a subliniat că nu a făcut nicio promisiune privind absența noilor taxe, având în vedere că România se află într-un echilibru bugetar fragil. El a explicat că țara a cheltuit mai mult decât își poate permite în ultimii ani, iar acum există câteva opțiuni: reducerea cheltuielilor de funcționare ale statului prin eliminarea risipei, controlul investițiilor și continuarea împrumuturilor, sau, în absența acestor măsuri, va deveni inevitabilă majorarea taxelor, cu consecințe negative asupra economiei. Bolojan a susținut că, înainte de a lua în considerare creșterea taxelor, ar trebui să se reducă cheltuielile cât mai mult posibil.

Ilie Bolojan a declarat că le-a solicitat miniștrilor să examineze posibilitatea de a modifica contractele de mandat ale directorilor companiilor de stat, indiferent de ministerul din care fac parte, precum și contractele colective de muncă care acordă uneori drepturi excesive angajaților din aceste companii sau autorități.

Bolojan a insistat asupra importanței transparenței

El a subliniat că, dacă aceste modificări nu sunt posibile, atunci aceste informații ar trebui făcute publice, astfel încât cetățenii să poată vedea unde se află excesul și inechitățile. Bolojan a insistat asupra importanței transparenței și a adăugat că, în cazul în care nu există un minim de decență și respect față de cetățeni, acești directori ar trebui demişi, atâta timp cât contractele de mandat permit acest lucru.

„Le-am cerut miniştrilor, dacă nu putem modifica contractele de mandat de pe o zi pe alta pe care le au aceşti oameni care conduc companiile de stat, indiferent de ce minister, dacă nu putem modifica contractele colective de muncă care prevăd drepturi uneori aberante pentru anumite componente din companiile de stat, de exemplu, dar şi din anumite autorităţi, atunci le-am cerut şi consider că trebuie făcute toate publice. Măcar românii pot vedea unde este nesimţirea mare.(…) Transparenţa este o chestiune obligatorie, iar acolo unde nu se înţelege că există o chestiune de decenţă şi de respect minim faţă de români, eu cred că aceşti directori de companii sau de autorităţi trebuie demişi, dacă acest contract de mandat permite acest lucru”, a afirmat Bolojan.

Ilie Bolojan a menţionat că ordonanţa trenuleţ, care a fost adoptată de Guvern, are un rol fundamental, „pentru că nu s-au mai majorat cheltuielile statului”. „Dacă nu s-ar fi adoptat, nu am fi avut un deficit de peste 8%, ci am fi ajuns la 11-12%, ceea ar fi însemnat pentru România intrarea în incapacitate de plată”, a susţinut Bolojan.