Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a declarat că ordonanța emisă la sfârșitul anului trecut, deși dificil de acceptat, a avut un rol esențial în menținerea echilibrului economic al țării. Potrivit acestuia, măsura a fost necesară pentru a evita o creștere excesivă a deficitului bugetar.

Într-un interviu acordat postului de televiziune digi 24, Ilie Bolojan a subliniat că România s-ar fi confruntat cu un deficit mult mai mare fără această ordonanță.

„Ordonanţa nepopulară care a fost dată la final de an, trebuie să recunoaştem asta, n-a scăzut cheltuielile, dar a limitat creşterea lor, ceea ce este foarte important, că altfel am fi intrat într-o zonă în care deficitul nu era de 8,6% anul acesta, era de 11% probabil, ceea ce ne-ar fi dus în incapacitate de plată. Deci această ordonanţă a fost necesară şi formarea Guvernului înainte de Anul Nou a fost pur şi simplu obligaţie de responsabilitate pentru ţara noastră”, a explicat liderul liberal.

Acesta a adăugat că formarea Guvernului înainte de Anul Nou a reprezentat „o obligație de responsabilitate” pentru România.

Liderul PNL a insistat asupra nevoii de a adopta măsuri clare pentru reducerea cheltuielilor publice, subliniind că acest proces trebuie să înceapă „de la vârf”.

Bolojan a afirmat că, în opinia sa, este necesar un pachet de măsuri pentru reducerea cheltuielilor statului, considerând acest lucru o obligație inevitabilă. El a explicat că este foarte dificil să se recupereze 1,6% din PIB – echivalentul a aproximativ 30 de miliarde de lei sau 6 miliarde de euro – doar prin creșteri de venituri, considerând această opțiune imposibilă.

El a explicat că majorarea unor drepturi și cheltuieli are efecte imediate și de durată. Acestea intră în plată pentru mulți ani, spre deosebire de reducerea cheltuielilor, care este mult mai complicată. A menționat existența contractelor colective de muncă și a drepturilor câștigate. De asemenea, a amintit sentințele judecătorești și instituțiile protejate, care împiedică implementarea reformelor necesare.

Totuși, liderul liberal a considerat că reducerea cheltuielilor trebuie începută de la nivelul superior al administrației. Printre măsurile propuse s-au numărat reducerea numărului de secretari de stat, fuziunea agențiilor guvernamentale și diminuarea structurilor de conducere. Aceste măsuri, în opinia sa, transmit un semnal clar că situația actuală nu poate continua în aceeași manieră.

În cadrul intervenției sale, Ilie Bolojan a subliniat importanța menținerii unui nivel rezonabil al investițiilor publice. El a afirmat că investițiile trebuie direcționate către proiecte cu valoare adăugată. Printre acestea se numără infrastructura rutieră și dezvoltarea sectorului spitalicesc.

Ilie Bolojan a atras atenția asupra provocărilor economice din 2025. El a afirmat că România nu poate funcționa fără a contracta noi credite.

„Nimeni, niciun guvern care vine nu va putea să funcţioneze fără credite. Acolo am ajuns datorită evoluţiei pe care am avut-o. (…) Anul acesta trebuie să fim conştienţi că va fi un an dificil, nu va fi un an uşor, în care e greu de presupus că vom putea da foarte multe veşti bune românilor. Trebuie să fim conştienţi de această chestiune şi să le spunem această chestiune, că atunci când cheltui mai mult decât îţi permiţi ani de zile, e doar o problemă de timp până-ţi vine nota de plată”, a spus acesta.