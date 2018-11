Ilan Laufer, acuzatii grave la adresa lui Klaus Iohannis! Avertisment dur de la fostul ministru

"Astăzi, în anul 2018, am fost respins de către preşedintele României, Klaus Iohannis. Sunt îngrijorat de motivele reale care au stat la baza respingerii mele, atunci când m-a refuzat în funcţia de vicepremier şi ministru al Dezvoltării, fără să motiveze această decizie, ceea ce este neconstituţional. Consider că refuzul preşedintelui Iohannis, în ceea ce mă priveşte, este un nou act de antisemitism şi vreau să atrag atenţia asupra fenomenului neîncetat de antisemitism pe care l-a demonstrat în ultimul an preşedintele Klaus Iohannis. Aşa cum se ştie, domnul Iohannis a avut mai multe ieşiri împotriva evreilor şi declaraţii antisemite. A refuzat şi blocat numirea unui ambasador în Israel, dorind pe această cale să saboteze relaţia dintre România şi Israel. Totodată, vă pot spune că a contribuit inclusiv la sabotarea şedinţei de guvern comune care trebuia să aibă loc între Guvernul israelian şi cel român", a spus Laufer.

De asemenea, în debutul conferinţei, a făcut o scurtă prezentare a propriilor realizări.

„Mă numesc Ilan Laufer, din părinţi români, născut în Bucureşti, la Maternitatea Polizu, nu departe de Guvernul României. Am studii superioare făcute la timp, am demonstrat în mediul privat, am reuşit să atrag peste 400 de milioane de euro în România şi să contribui la crearea a foarte multe locuri de muncă, peste o mie. Am demonstrat şi în mandatul meu de ministru la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, inclusiv prin programul Start-up Nation, prin contribuţia mea la legea prevenirii şi a parteneriatului public-privat", a declarat Laufer.

Conform Agerpres, marţi, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a aprobat remanierea guvernamentală, el prezentând lista miniştrilor pentru care a semnat decretul de numire în funcţie, din care lipsesc propunerile pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Transporturilor, în speţă Ilan Laufer şi Lia Olguţa Vasilescu, despre care a spus că sunt nepotrivite şi vor fi refuzate.

Şeful statului nu a anunţat revocarea din funcţie a lui Paul Stănescu, vicepremier şi ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, şi a lui Lucian Şova, ministru al Transporturilor.