Îi dă afară pe capete! Nu vor mai avea loc de muncă din 21 mai

Poliția Locală Focșani ar putea fi desființată în urma unui proiect publicat pe site-ul oficial al primăriei. Această propunere de proiect vine din partea liberalei Alina Drumea care spune că este vorba despre o reorganizare.

Proiectul a luat naștere după ce consilierii locali PNL Focșani au precizat că au primit numeroase sesizări din partea cetățenilor cu privire la Poliția Locală.

„Cetăţenii municipiului Focşani ne-au atras atenţia în mod repetat asupra competenţelor Poliţiei Locale. După multe reclamaţii, discuţii şi consultări cu focşănenii, am constatat că îşi doresc reorganizarea acestui serviciu al primăriei în acord cu nevoile reale ale oraşului. Alături de colegii consilieri locali liberali, am depus o iniţiativă de proiect conform legii, am cerut ca acest proiect să fie transparent pe site-ul primăriei, unde va putea fi consultat şi dezbătut public timp de 30 de zile”, spune Alina Drumea.