Informația momentului pe scena politică din România. Premierul Nicolae Ciucă începe să facă curățenie la Guvern. Toate detaliile au fost anunțate de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

În cadrul unei conferinţe de presă, susţinută la Palatul Victoria, Dan Cărbunaru anunță că în cursul zilei de luni, 4 iulie, vor fi prezentate rezultatele evaluării miniștrilor, iar ulterior, Nicolae Ciucă va lua o decizie.

„Din ceea ce cunosc, rezultatele evaluării miniştrilor vor fi prezentate săptămâna viitoare, luni”, a declarat Cărbunaru.

Amintim că săptămâna trecută, premierul Nicolae Ciucă a vorbit și el despre evaluarea miniștrilor. Acesta a precizat atunci că o prioritate pentru Guvern a fost derularea jaloanelor și a țintelor din PNRR pe trimestrul al 2-lea.

Nicolae Ciucă, despre integritate miniștrilor

„Deci, în primul rând, trebuie să analizăm după reperele şi obiectivele stabilite prin Programul de guvernare şi am convenit să nu se întâmple la 6 luni pentru că asta ar însemna să discutăm de luna iunie când eram în prin proces de derulare a jaloanelor şi ţintelor pe trimestrul al 2-lea şi în felul acesta am am convenit în coaliţie ca această evaluare să se desfăşoare la finalul lunii iunie când vor fi fost îndeplinite toate jaloanele şi ţintele şi în funcţie de aceasta să se ia şi decizia finală pe evaluarea fiecărui ministru în parte”, a afirmat premierul.

Nicolae Ciucă mai preciza că importantă este integritate în evaluarea miniștrilor, el făcând referire atunci la demisia lui Adrian Chesnoiu din funcția de ministru, pe care a aprobat-o rapid.

„Integritatea reprezintă un reper nu important, extrem de important în evaluarea miniştrilor şi reacţia de astăzi a fost una pe măsură, domnul ministru Chesnoiu prezentându-şi demisia pe care am aprobat-o fără echivoc, urmând să se deruleze procedurile la nivelul Guvernului privind nominalizarea unui ministru interimar în perioada următoare, până când va fi o decizie politică privind înlocuirea domniei sale”.

Marcel Boloș, despre țintele și jaloanele din PNRR

Menționăm faptul că în cursul zilei de vineri, la rândul său, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, urmează să prezinte situaţia detaliată a ţintelor şi jaloanelor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„Eforturile pe care miniştrii le fac pentru a atinge ţintele şi jaloanele asumate de România în PNRR pentru trimestrul doi al acestui an continuă intens. Sigur, este un volum de muncă important – ştim din precedentele trimestre acest lucru – şi, aşa cum domnia sa a promis – mâine va prezenta situaţia detaliată a acestor ţinte şi jaloane, aşa cum ele trebuie atinse de România”, a spus Boloş.