I-a dat afară! Demiteri pe bandă rulantă în Guvern. Doi dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai mediului de afaceri din România au fost puși pe liber de Premierul Florin Cîțu.

Șeful Guvernului pare că nu are de gând să lase pe nimeni să stea în calea viziunii sale cu privire la modul în care se conduce țara.

Prim-ministrul Florin Cîţu a decis eliberarea din funcţie a doi secretari de stat de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Emil-Răzvan Pîrjol şi Liviu Rogojinaru.

Deciziile au fost publicate, marţi, în Monitorul Oficial.

Liviu Rogojinaru a deţinut anterior funcţia de secretar general în cadrul CNIPMMR, fiind numit în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Astfel, Rogojinaru a fost numit, în aprilie 2016, secretar general al Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), ocupându-se de departamentul relaţiilor internaţionale şi promovare afaceri, iar din 2019 a ocupat şi funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Economic şi Social (CES).

Se ocupa de coordonarea domeniului IMM

CES este un organism consultativ al Parlamentului şi al Guvernului României constituit în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional dintre organizaţiile patronale, organizaţiile sindicale şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ai societăţii civile.

În cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Rogojinaru avea în portofoliu mediul de afaceri şi coordonarea domeniului întreprinderilor private mici şi mijlocii.

La rândul său, Emil-Răzvan Pîrjol, care are are o experiență de peste 25 de ani în industria ospitalității și turismului, a coordonat domeniile comerț exterior și turism, în cadrul ministerului.

A primit numeroase premii și distincții

Printre premiile și distincțiile care definesc activitatea profesională a lui Emil-Răzvan Pîrjol se numără: Best Initiative in Hospitality Education (Trend Hospitality Romania Award 2008), The Best Tourism Training Program (ANAT Award 2009), trofeul Splendens (FIJET Romania 2010), Personalitatea Industriei Ospitalității (HRB Romania Award 2011).

Totodată, a ocupat postul de Visiting Professor în cadrul Academiei de Studii Economice (ASE), la catedra de turism, secția în limba engleză și a predat un curs comun cu École hôtelière de Lausanne.

Demn de menționat este și faptul că între anii 2011-2017 a ocupat funcția de președinte al SKAL International Romania, fiind și vicepreședinte al Glion Alumni Association (AAG).

