BERBEC Poţi primi o veste sau o informaţie care iti face placere. Unii dintre Berbeci pot primi veşti bune de la părinţi, copii, sau de la rude, în legătură cu o aniversare, sau un eveniment. Pe lângă aspectele bune ai şi nişte cuadraturi care fac ca astăzi mai nimic să nu-ţi convină. La asta se adaugă şi o oboseală şi o stare de lehamite şi plictiseală existenţială, cum nu ai mai avut de mult. Nici planetele colective nu sunt bine aspectate, aşa încât nici în societate nu prea ai ce căuta. Dacă eşti obligat să joci în continuare piesa asta de teatru care se numeşte viaţa zilnică trebuie să faci ca simţămintele tale să nu fie evidente. Zâmbeşte şi dă-te foarte ocupat.

TAUR Horoscopul arată că trebuie sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, pentru că se pare că nu te poţi descurca singur. Mai bine mai târziu decât prea târziu sau niciodată! Lasă lucrurile să se întâmple. Este bine să amâni tot ce este nou şi neînceput, mai ales în a prima parte a zilei. Ar trebui să fie o zi liniştită, în care poţi înregistra realizări cu dinamică pozitivă, atât în mijloace financiare cât şi în trăiri existenţiale. Din punct de vedere emoţional eşti pe lungimea de undă a anturajului şi, în special, a celor dragi şi apropiaţi, cărora, ţi se pare că în această perioadă, le înţelegi mai bine atitudinile, scopurile şi motivaţiile. Seara plăcută, poate te duci la un spectacol.

GEMENI Poţi să-ţi satisfaci o mică, dar vinovată dorinţă, cum ar fi o ciocolată în plină cură de slăbire. Este cazul să te gândeşti dacă trebuie să munceşti foarte mult, pentru bani foarte puţini. Totodată, în afaceri, realizezi că este greu să ramâi obiectiv, mai ales în această perioadă de timp în care trecând Crăciunul, Anul Nou și toate celelate, toţi işi scriu scenariile pentru viitor. O perioadă complexă, dar care perioadă nu este complicată?! În această perioadă, astăzi sau în curând, ţi se cere din nou ajutorul, de către un prieten poate din zodia Racului în orice caz semn de apă.

RAC Astăzi armonia care îţi place atât de mult te ajuta să-ţi înţelegi mai exact propria personalitate şi calităţile. Este o zi de reflecţie în care e bine să te limitezi la activităţile obişnuite. La serviciu, în orice domeniu ai activa, astăzi nu este indicat să te laşi ghidat de simpatia pentru cutare sau cutare coleg. Fără să fii mitocan, poţi să refuzi cu multă graţie. Cel mai probabil este vorba de un împrumut „până la salariu”. Nu este vorba de meschinarie ci de poziţia stelelor care te sfătuiesc să nu amesteci astăzi plăcutul cu utilul. Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă ideeu sau proiect.

LEU Norocul iţi este astăzi prietenul cel mai bun, care te ajuta sa treci peste obstacole şi dificultati fără să faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ţi doreşti, este criză şi în Cosmos! Evită lucrurile importante, schimbările de strategie şi întâlnirile hotărâtoare. Ca direcţie principală a dezvoltării viitorului, configuraţia astrologică indică păstrarea unui „status quo” şi acumulări sigure, dar lente. În ziua în discuţie, urmăreşte cu atenţie banii pe care trebuie să-i încasezi, ca să nu ai întârzieri. Poţi păcăli pe toată lumea, dar nu şi pe tine însuţi. Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare.

FECIOARĂ Astăzi, ai inclinarea, din prea mare grija faţă de altii să nu le vezi defectele evidente. Mai mult, încerci să-i spali de păcate în mod nepermis şi păgubos. De aceea ai, câteodată, dezamagiri! O dimineaţă foarte dinamică, cu multe vorbe în ideea că se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate, chiar dacă crezi că eşti bine-merci. Dedică ziua familiei, cuplului şi încearcă să descifrezi relaţiile şi scopurile fiecărui membru al familiei. Oferă-le ajutorul. Prietenii, familia, anturajul apropiat este avantajat de stele.

BALANŢĂ Domeniile favorizate astăzi sunt cele ale familiei şi relaţiilor de amor, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii, adică. Adică cine are noroc la dragoste, nu are noroc la bani! Dar, evită astăzi discuţiile serioase şi strategice cu femeile. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Nu da curs propunerilor extravagante, odihneşte-te şi relaxează-te. O carte bună sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Seara relaxantă.

SCORPION Vrei sa pari mai tare şi mai important decât eşti. Este foarte bine, pentru ca azi aparenţele conteaza, dar nu ţi-ai ales bine momentul! Astăzi este o zi densă şi anturajul tău nu are timp. Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată perioada este sub semnul, care, de fapt nici nu este negativ, al amânării şi al întârzierii. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată.

SĂGETĂTOR Stelele te favorizeaza la cumpărături, în achiziţionarea unor obiecte de îmbrăcaminte de sezon pe care o sa le porţi cu plăcere, pentru ca iţi stau bine. Atenţie, iarna nu s-a terminat, abia începe! Nu sunt semne de accidente majore, sau cutremure devastatoare, dar zgura socială şi duşmanii ascunşi încep să facă o presiune asupra desfăşurării viitorului. În prezent ai ajuns într-o poziţie pe care o consideri echilibrată, dar vai, foşgăiala din jurul tău îţi atacă temeiul. Încă o dată, nu este nimic acut sau foarte ameninţător, dar picătura chinezească începe să cadă…

CAPRICORN Poţi să rezolvi problemele de serviciu sau sentimentale fără să te laşi intimidat sau deranjat de bruiajul anturajului. Siguranţa personală este scopul tău în viaţă, eşti un supravieţuitor! Astăzi este o perioadă în care eşti mai tot timpul în grabă. Atenţie sporită mai ales dacă conduci maşina. Dacă eşti nevoit să călătoreşti, evită să o faci după cădera întunericului. Atenţia îţi este atrasă de nevoia de a stabili şi/sau tranşa anumite chestiuni între tine şi un prieten. Configuraţia astrologică arată că ai toate şansele de reuşită, dar nu trebuie să întreci măsura, folosindu-te de influenţele favorabile.

VĂRSĂTOR Astăzi ai nevoie de abilitate ca să echilibrezi o activitate prea densă cu lipsa de acţiune. Adică trebuie să mediezi într-un anturaj haotic, în care fiecare trage în direcţii diferite. Pentru tine este o perioadă complexă, dar care poate fi chiar monotonă. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane importante, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proiecte de viitor, proprietăţi sau posesiuni comune. Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sentimentale.

PEŞTI Cine se trezeşte foarte de dimineaţă, aceluia îi este foarte somn. Asta este toată filosofia şi ar fi bine să-ţi cruţi forţele şi vitalitatea pentru ca alţii nu prea se gândesc la asta. Cu toate că ţi se propun diferite proiecte interesante, trebuie să analizezi cu atenţie substratul fiecărei afaceri în parte. Uneori o activitate ce pare foarte profitabila poate să atragă intervenţia unor persoane puternice, dar nemulţumite de ceea ce se întâmplă. Adică, pentru câţiva dolari în plus te căptuşeşti cu „posibili ostili” de mai multe milioane de dolari. Prudenţa, vigilenţa şi un dram de viclenie te pot scuti de necazuri în perioada menţionată.

