BERBEC Zodia ta este neaspectata, iar stelele iți cer cu umilinta scuze daca o sa te plictisesti ziua aceasta. Ai o ocazie sociala ca sa iesi în lume. Nu o rata, pentru că pe lînga profesionalism ai nevoie și de relații pentru o cariera de succes. Mai multa atentie la imaginea ta publica, sau macar la aparentele pe care trebuie sa le salvezi in asa fel ca cei din jurul tau să te accepte.

TAUR Daca este să accepti noi răspunderi și sarcini de serviciu, asigura-te fie ca este pe termen foarte scurt, fie ca ești recompensat financiar. Un horoscop nu prea complex dechide astăzi aceasta cateva posibilitati, dar toate, fara exceptie, sunt in intarziere cu câte ceva.

GEMENI Astazi trebuie sa dai ca sa primesti. Trocul acesta priveste in primul rand loialitatea, care este marfa cea mai rara si mai pretioasa. Dupa o zi cam cenusie si monotona la serviciu, poți sa risipești plictiseala la cumparaturi, sau la o un ceai cu prietenii. Tensiunile care pot sa apara astazi in relatiile tale de dragoste pot fi preintampinate, daca reprogramezi cu diplomatie întalnirea.

Horoscop pentru miercuri, 14 decembrie. Zodia cea mai loială. Este marfa cea mai rară și mai prețioasă

RAC O zi inspirata pentru strategii complicate. Îţi place să monopolizezi atenţia anturajului şi să fii în centrul trăirilor din cele mai interesante. Poate este prea devreme sa incepi sa-ti faci planuri de vacanta de Crăciun, dar imaginatia ta va dori intotdeauna sa se plimbe pe harta lumii.

LEU Nu incerca sa ajungi la un acord negociat cu mica curte care e anturajul tau, pentru ca astazi fie nu o sa fii inteles, fie o sa ragi degeaba. O noua traire, noi simtaminte, noi senzații. Daca stelele ar vrea sa fie rele nu s-ar referi la amor, ci la noii tai pantofi care te cam strâng!

FECIOARĂ Protejeaza-ti cu grija mai micile, sau mai marile secrete si nu incuraja destainuiri din partea prietenilor care cer o egala intimitate. Oamenii de succes sunt discreți și rufele murdare se spală în familie! Astazi ai de ales între bani si situatie sociala, dar daca te mai gândești mult s-ar putea sa le pierzi pe amândouă.

BALANŢĂ Norocul îţi surâde astăzi! Trebuie spus că meriţi acest lucru. Schimbarea și noul in viața ta sunt binevenite pentru ca sa eviti monotonia si plictiseala și să obtii un echilibru spiritual necesar. Mai mult decat in alte zile, planetele colective, Uranus si Neptun te influențeaza pozitiv în relațiile cu autoritățile.

SCORPION Astăzi accepţi că trebuie să ignori ceea ce nu poţi controla şi te simţi mult mai bine. Regăseşti plăcuta bucurie de a trăi! Dispui astazi de un surplus de energie si o putere de convingere suficienta ca să-i lămurești pe cei mai grei de cap din jurul tău.

SĂGETĂTOR Nativii sau mai curand naivii care asteapta o hotarare a tribunalului nu vor fi dezamagiti, dar nici fericiti, pentru ca pronuntarea se amana. Eşti debusolat, nu ştii la care sfânt să te rogi! Dacă e vorba de amor, confuzia te face seducător, dar nu este acelaşi lucru dacă eşti la serviciu! Concentrează-te, ca să nu pierzi bani!

CAPRICORN Pâna acum te-ai descurcat, dar stelele zic că trebuie sa te apuci serios de treaba, ca viata-i grea si nesigura, mai ales pentru cei perfecționiști, ca tine. Consulta-te cu cei nascuti sub semnele Taurului si ale Sagetatorului, poți gasi la ei multa bunăvoință, sfaturi competente și idei bune.

VĂRSĂTOR Astăzi este o zi bună pentru tine, ai energie și nu te mai doare nimic, iar cu putina gandire pozitiva poți trece ușor peste cele câteva probleme cotidiene. Ceea ce te obsedeaza mai tot timpul este problema banilor. Nu-ti face mea culpa, si milionarii în dolari fac la fel. Don’t worry, be happy!

PEŞTI Nu te ambala in mod nejustificat, pentru ca majoritatea barfelor si intrigilor nu se fac din rautate ci din plictiseala si mahalagism. Nu te lasa strivit de bogatia hotilor si opulenta talharilor. Nu invidia raul, sub orice forma ar fi, pentru ca orice Păcat, are Plata lui! Asta evanghelic vorbind!