Horoscop miercuri, 19 aprilie. O zodie primește un răspuns favorabil. Ar fi bine să fii mai atent

BERBEC Exaltați bucuria de a trai si buna dispozitie, asta ii va multumi pe cei din jur. Urmărește-ți agresivitatea, poți fi încordat fără să-ți dai seama, fă-ți timp să te desprinzi de toate luptele tale. Atmosfera la serviciu pare tensionată dar o poţi îmbunătăţi prin calm, prudenţă şi arborarea permanentă a unui zâmbet. Ceva s-a încurcat. Astăzi nu este o zi favorabilă pentru schimbări. Nu uita să apreciezi ceea ce ai şi nu mai râvni la lucruri iluzorii.

TAUR Astăzi poți beneficia de o supradoză de optimism care îți va fi de mare folos în schimburile tale. Profită de ocazie pentru a face noi contacte, a stimula legăturile existente, a te exprima, a negocia și a menține o legătură bună cu cei dragi. Poți culege o mare satisfacție! O zi plăcută pentru a-ți calma eventualele tensiuni emoționale. Simțiți din plin energiile zilei, faceți un pas înapoi, meditează, izolează-te puțin dacă este necesar. Nu o singurătate de care să suferi, ci un moment de pauză cu tine însuți pentru a te simți în pace.

GEMENI Vesel şi băncos, astăzi poţi să faci haz de multe, pe net, chiar şi de situaţia politică, de războiul din vecini, de imbecili. Prietenii te pot aprecia şi poţi îmbunătăţi multe relaţii, altfel neutre! Încearcă să faci un pact de negresiune și cu colegii care nu te plac așa de mult. Nimic personal, treburi de birou! Sau de sufragerie, dacă lucrezi cu munca la domiciliu!

RAC Primesti un raspuns favorabil la una dintre problemele tale, dar nu este loteria vizelor SUA, nici chemarea din Italia, nici bursa in Franta ! Ai impresia că totul este împotriva ta. Tot felul de mici incidente te fac să crezi că norocul nu mai este de partea ta, dar ar fi bine să fii mai atent, norocul şi-l mai face şi omul! Ai ceva de făcut, și te-ai săturat să tot faci!

LEU Iti place să faci daruri, pentru ca asa iti creste si propria valoare. De fapt lucrurile ar fi mult mai simple daca ai avea mai multi bani ! Un program de somn de peste 12 ore, multă caldura, vitamine si alimente naturale iti pot reface energia cam vestejita in ultima perioada. Stelele te avertizeaza ca astazi poti pierde ceva. Ochii in patru, mana pe portofel si mobil si totul o sa fie OK. Astrele indica, nu obligă !

FECIOARĂ Bineinteles ca o sa realizezi ce ti-ai propus ! Proiectele incepute astazi sunt favorizate de o configuratie benefica aparte a Cosmosului. Nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie si indeparteaza, in loc sa atraga ! Trebuie doar sa inspiri incredere. Astăzi ai mai mult noroc în domeniul social. Nu vorbi mult, nu fii indiscret, nu face pe grozavul, că nu ești. Ocupă-te de cultură și artă! În tăcere.

BALANŢĂ Timpul pierdut nu se mai intoarce niciodata, dar cu mult noroc, care astazi nu iti lipseste, nu vei simti rigorile si adevarul proverbului. Încearcă să nu cedezi impulsurilor tale egocentrice. La serviciu treburile s-au mai liniștit, s-a intrat într-o filosofie economico-comercială bine știută și verificată, înaintea serbărilor primăverii de Armindeni. Pe seară, mare grijă la cum te îmbraci, la variaţiile de temperatură!

SCORPION Banii sunt bine aspectați, poți primi o veste bună despre niște investiții mai vechi, poate SIF. Nu încerca să găsești scurtături, să expediezi rapid problemele de serviciu, este riscant. Astăzi te pot bântui nişte „fantome” ale trecutului. Nu ceda nostalgiei, deciziile luate au fost cele mai bune la momentul respectiv. Apoi a început războiul, regulile pieții s-au schimbat, au intervenit măsurile discutabile ale guvernelor, totul s-a scumpit și socoteala de acasă nu s-a mai potrivit cu cea din târg!

SĂGETĂTOR Posibile tensiuni neasteptate ca urmare a unor vesti nu tocmai bune. Nu te descuraja. Tine numai azi. Maine esti ca nou. Mici ambiţii personale profesionale, care nu-ţi dădeau pace, par să ajungă, astăzi, la o finalitate, la un rezultat. Bucură-te de reuşită alături de colegii de muncă, unii dintre ei te-au ajutat. Mai ales cei cu munca la domiciliu, este vorba de familie. Nu începe nimic nou, până ce nu ai terminat ce aveai de făcut. Astăzi poți avea unele informații despre o perfecționare profesională. Nu ezita!

CAPRICORN Ziua promite să fie mai liniștită decât de obicei. Acum este momentul să ai mai multă grijă de tine. Energia ta este în formă, optimismul tău este cea mai bună sursă de energie. Este o zi grozavă pentru luarea deciziilor în domeniul financiar, astăzi alegerile tale sunt pozitive. Acesta este momentul să-ți prezinți în mod clar ideile bancherului tău. Începeți fără falsă modestie sau reținere. Așa că comunicați fără ezitare!

VĂRSĂTOR Dacă te simți în formă, ești gata să iei decizii mari. Ai putea lua în considerare o evoluție sau o schimbare. Astăzi, începeți să urcați panta. Originalitatea și gustul tău pronunțat pentru noul duc la întâlniri care te conduc departe de orientarea obișnuită. Este un moment bun pentru a schimba atmosfera și mediul, este ideal pentru călătorii sau pentru a începe antrenamentul.

PEŞTI Anxietatea ta cronică te lasă singur, foarte ocupat cu plăcerile tale cele mai autentice. Îți face mare plăcere să fii activ în domeniul artistic, meșteșugăresc, sau educațional. Pentru unii, este o lună rodnică care promite un recital sau o operă de artă. oricum, esti inspirat. Dai dovadă de o mare inventivitate în metodele tale de lucru, iar rezultatele sunt la egalitate cu talentele tale. Vibrațiile bune îți influențează viața amoroasă, nuanțând-o cu senzualitate, plăceri variate și vei petrece o zi senină într-o atmosferă foarte plină de satisfacții.