Horoscop marți, 26 iulie 2022. O zodie are numai frustrări azi: Un obstacol din trecut revine în viața ta

BERBEC Astăzi mai începi o partidă în jocul de șah al vieţii tale. Nu-ţi face griji, nu mai fii tensionat! Ziua este favorabilă unor proiecte, dar numai pe drumul strategic al intereselor tale. O zi care pare placută, în primul rând pentru ca promisiunile, termenele, sunt relativ aproape. Nu prea te simţi în apele tale, însă, la serviciu sau unde muncești, sau unde îţi petreci dimineţiele şi uneori, toată ziua.

Ai nevoie de un impuls, de o motivaţie suplimentară. Dar astăzi eşti receptiv la propunerile şi sfaturile celor din jur. Ascultă şi așa poți găsi soluţia ca să îţi faci viaţa profesională mai uşoară.

TAUR O zi plăcută, cu multă lume în jur, te relaxezi şi faci planuri. Cineva te urmăreşte cu multă atenţie, de parcă te vede pentru prima oara. S-ar putea să fie interesant, fii atent la amănunte! O zi foarte potrivită ca să iei iniţiative curajoase, atât in domeniul tău de activitate, cat mai ales in relațiile tale sentimentale.

Confuzia și dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calitați poetice, adică acceptate de anturaj dacă dai dovada de abilitate și nu vorbești prea mult! Pe plan emoţional, nu te repezi, din nou, să faci promisiuni şi să cataloghezi oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă pentru tine din care te alegi cu inamici şi certuri.

GEMENI Te zbaţi să înţelegi ce se întâmplă în jurul tau şi ai frustrări, ba chiar migrene. Ziua de azi îţi aduce unele răspunsuri şi o promisiune de mai bine. Cu speranţă, o să reuşeşti! Responsbilitatea îţi pare foarte grea, poți constata în cursul dimineţii. Simţi o oarecare presiune a evenimentelor care te obligă să-ţi organizezi efortul în viaţa profesională. Poate se apropie un examen, poate un obstacol de trecut, poate este doar impresia neplăcută a vremurilor grele.

Trebuie să faci aranjamentele necesare, să iei deciziile care se impun, chiar să faci mici cumpărături pentru efortul de ordonare a activităţii. Intuiţia te îndreaptă în direcţia bună. Urmeaz-o! Pe plan sentimental simţi o dorinţă impetuoasă să revii în trecut, la persoane şi sentimente din trecut.

RAC Astăzi eşti cam dezamăgit de ceea ce ţi se întamplă. Nu reacţiona, taci din gură, rabdă, ca de obicei! Totuşi, eşti ceva mai mai senin şi accepţi că trebuie să faci şi unele compromisuri. Primele ore ale zilei nu iti sunt colosal de prielnice, dar cu moderaţie, mai ales la relaţiile cu anturajul şi la muncă, poți evita neplăcerile. Trebuie neaparat sa analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun si sa iei imediat masurile necesare.

De asemenea, trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de pana acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele! Se face simţit un dezechilibru între activitate şi odihnă. Trebuie să încerci să te relaxezi mai mult şi să te culci mai devreme.

LEU Conjunctura te împinge către viaţă bună şi răsfăţ, fie că meriţi, sau, nu! Poţi să-ţi oferi câteva momente de lux boieresc de calitate, răsplata trebuie să vină în primul rând de la tine! Mai multe obligaţii uitate se fac simţite mai ales spre sfârşitul zilei de astăzi. Nu incerca sa impui anturajului si lumii intregi propriul sistem de referinta, ci mai bine respecta regulile jocului, ca sa obtii ce vrei.

Stelele iti recomanda sa nu intri astazi in competitie cu persoane nascute in zodia Berbecului sau a Săgetătorului, in general cu alte semne de foc. Nu-ti schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Astazi poti sa ceri un favor sau o inlesnire de la anturaj, poate de la prieteni sau de la familie, acestea fiind domeniile favorizate!

FECIOARĂ O zi favorabilă, pentru că eşti în stare să ieşi din situaţiile mai delicate pe care le întâlneşti. Totuşi, încearcă să discuţi mai mult, să afli interesele şi motivările celor din jur. Permite lucrurilor să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Nu te baga in chestiuni care nu te privesc, mai ales daca este viața intimă a unui coleg, limiteaza-te la trancaneala mondena obisnuita.

Nu uita vorba : „câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia”. Astazi evită schimbarile bruste de program. O realizare care te bucură în mod deosebit, mai ales că este rezultatul unor eforturi trecute. Numeroase planete, adică vreo patru, îţi sunt favorabile aşa că poţi să-ţi realizezi unele dorinţe.

BALANŢĂ Dimineaţa este favorabilă, îţi pot veni unele idei interesante. Astăzi nu e bine să faci declaraţii lungi şi complicate, dar nici să să spui numai “da” sau “nu”, găseşte calea de mijloc! La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitate trebuie să începi o acţiune prin care să demonstrezi că eşti de neînlocuit, sau că eşti de bună credinţă. Evita încăpăţânarea, nerăbdarea şi graba, mai ales spre seară. Nu accepta cu nici un pret sfaturi garantate si substante ciudate pentru cura ta de slabire, mult sport, multa mişcare sunt infinit mai bune.

Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, duşmanii au şi ei problemele lor, aşa încât te mai slăbesc un pic. Stelele sunt cam glumeţe și îți pregatesc o intreaga telenovelă cu intrigi, marturisiri si declaratii infocate. Dacă îți place genul… Nu uita că in dragoste, ca si in politica, este relativ uşor sa castigi increderea, dar este extrem de greu sa-ti respecti promisiunile facute!

SCORPION Eşti tare şi convingător, dar nu te implica în conflicte cu alte semne de apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O zi plină de evenimente şi trăiri emoţionale! Astăzi treci printr-o perioadă sensibilă, vulnerabilă, când ochii se umezesc uşor la vederea unui pui de pisică rătăcit. Nu te forţa inutil să porţi o mască de duritate, o mască de fier, cum îi stă bine unui Scorpion veninos. Ai un suflet sensibil şi senzual care îşi cere drepturile.

De fapt nu ai un suflet, eşti un suflet care are un corp! Eşti mai rezonabil, mai raţional şi mai tolerant decât de obicei, aşa că poţi face ceva şi pentru tine. Renunţă la un obicei prost, sau măcar încearcă să renunţi. Răreşte ţigaretele, de exemplu. Pe plan sentimental ziua de astăzi, aflată sub semnul pasiunii, poate deschide o poartă către o lume nouă, unde visurile se pot concretiza.

SĂGETĂTOR Poţi fi şi bun şi înţelept, iar norocul este cum ţi-l faci. Este o zi cuminte, cum nu ai mai avut de mult. Începi să speri că şi pentru tine viaţa are o felie mare de tort pusă la păstrare! Ziua de astăzi este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi.

Sunt mai multe aspecte mediocre generale, dar cred ca se referă la evenimente sociale şi la relaţiile dintre oameni care sunt prost aspectate. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi, perioada dimineţii, este un bun prilej să recapeţi iniţiativa. Este, de asemenea o perioadă propice pentru relansarea unor proiecte mai vechi, dar nu pentru închiderea, finalizarea lor.

CAPRICORN Acordă atenţie planului legăturilor umane. Viaţa ta sentimentală îşi cere drepturile. O perioadă favorabilă pentru interesele şi reuniunile de familie, sau o seară plăcută cu prietenii. Astăzi este o zi de legătură. Pentru că face legătura dintre două module, între pregătire şi desfăşurare, între plan şi acţiune, intre mental si material. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza si sinteza.

Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple. Trebuie să recuperezi timpul pierdut; de asemenea este bine să reconfirmi înţelegerile şi promisiunile făcute, cele care îţi convin, binînţeles – în sensul verificării dacă partenerii sunt capabili să se ţină de cuvânt, iar pe de altă parte poţi adăuga nuanţe favorabile ţie. Timpul se recuperează în dauna altui timp!

VĂRSĂTOR Eşti distrat şi pari a fi foarte departe de problemele cotidiene. Ceea ce poate fi o reţetă psihologică de succes pentru lumea de azi. Dacă nu te implici, nu suferi, aşa spune Buddha! O decizie se impune si parca timpul a început sa vina. Nu este nici o grabă, configuraţia care te avantajeaza în luarea unor decizii intelepte si profitabile se intinde pe o perioadă mai lunga de timp, pana pe la sfârşitul lunii mai. Dar trebuie sa te gandesti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prinda viaţa.

Domeniile de aplicare sunt în primul rand meseria, profesia şi relatiile de afaceri, dar si prietenii si dusmanii stiuti si nestiuti. Schimbarea este necesară si face parte din masurile sigure şi verificate de supravieţuire. Atentie la ce si când maninci. Ai o atitudine dispretuitoare fata de stomac si el se razbuna cum poate. Cruta-te mai mult, cu eleganta si diplomatie!

PEŞTI Problemele, lipsa de comunicare, frustrările, încep să te îngrijoreze astăzi. Nu exagera neplăcerile, continuă cu optimism, adu-ţi aminte şi de lucrurile bune. Apoi, mâine este o altă zi! Mici favoruri din partea anturajului, în special a sexului opus. Orele dimineţii sunt mai puţin favorabile. Succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile.

După această perioada poți obţine recunoaşterea unor eforturi trecute. Este timpul unor mai mari, sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amâni. Mai bine acţionează! După o perioda pe care ai caracteriza-o drept mediocra ai, în sfârşit, o zi care începe o perioadă nouă. Paşi mici, dar fermi pe drumul pe care ţi l-ai ales. Realizări mici, însă pline de bucurii.

