Horoscop joi, 26 ianuarie 2023. O zodie are probleme la locul de muncă. Ești copleșit. Totul pare confuz

BERBEC Ideile tale nu sunt bine primite? Propunerile tale sunt contestate constant. Viața ta profesională nu are strălucire și se limitează la criză de îndată ce vorbești. Poate că atitudinea ta este cea care subminează în mod inconștient înțelegerea cordială. Trebuie să ai o răbdare îngerească pentru că cei cu care discuţi astăzi par că au codiţă şi corniţe! Poate iarna ciudată este de vină, toată lumea e nervoasă, agitată şi agresivă.

TAUR Îți place să stai confortabil și să citești, să asculți muzică, să vezi un film bun. Îți place în mod deosebit să te scufunzi în cărți de bucate și apoi să mergi în fața aragazului pentru a încânta papilele gustative ale celor dragi. Ziua este relativ calmă, liniştită, dar te poţi aştepta la unele evenimente, sau veşti, mai pe seară.

GEMENI Nevoia de a proteja oamenii care sunt foarte aproape de tine te conduce. Ziua este încurajatoare. Simțul tău de intuiție este grozav, sensibilitatea ta la limită. Dacă ești gata să te angajezi în diverse acțiuni, atunci fă-o! Aştepţi o veste, o decizie, ca să vezi în ce domeniu sunt avantajate interesele tale, astăzi.

RAC Preferi lucrurile simple, decât cele complicate. Această zi îți aduce bucurii dar și câteva oportunități interesante de profitat mai ales în domeniul muncii tale. Îndoielile tale dispar, încrederea revine. Întorci pagina la momentele dificile, care au rămas în trecut. Emotii si reactii interiorizate, controlate, practic, frustrari afective dar și multă ambiție.

LEU Nu ai timp să te odihnești pe lauri astăzi. Evenimentele zilei te ajută să vezi noi oportunități care se prezintă ca o șansă de a trece mai departe, mai ales pe tărâmul emoțional. Ai, în cursul dimineţii, o intuiţie bună pe care o pui în serviciul colegilor, anturajului, familiei. Trebuie doar să zâmbeşti, pentru că treci printr-o perioadă în care lumea te place!

FECIOARĂ Va trebui să ieși din viața de zi cu zi și să scapi de preocupările tale, să păstrezi simțul proporției… Și diplomația! În mod firesc, poți schimba un obicei care te va face să câștigi energie. Te simți brusc un pic copleșit. Nu mai ai o formă bună și ziua asta nu va remedia nimic. Copleșit de responsabilități și supraîncărcat cu sarcini, vei dori să pleci sau să te plângi… Fă-le pe amândouă!

BALANŢĂ Vrei să-ți dezvolți relațiile, să trăiești momente puternice în compania unor parteneri care se ridică la nivelul așteptărilor tale. Ai multe atuuri pentru a-ți atinge obiectivele, dar trebuie să începi prin a crede în ele! Gestionarea contului tău este meticuloasă. Este marele tău simț al economiei care te scoate din necazuri. Dacă ar apărea brusc costuri neprevăzute, ai putea să le faci față cu ușurință. Dacă este posibil, trebuie să anticipezi anumite taxe.

SCORPION Conjunctura te îndreaptă către pace şi armonie, concepte care îţi sunt un pic străine. Dar senzualitatea îţi este proprie, aşa că ai o zi aşa cum îţi doreşti, la propriu şi la figurat! Crede in fortele tale si in ajutorul celor ce te privesc drept in ochi. Decat o mie de prieteni de petreceri, mai bine unul singur de încredere!

SĂGETĂTOR Valorile sociale, regulile, legea și idealurile sunt reevaluate astăzi. Acest episod îți permite să pui la îndoială sensul vieții tale, împlinirea și motivațiile tale. Clima limitează oarecum calitatea schimburilor domniei voastre dacă nu se bazează pe autenticitatea totală. Dar cerul este plin de aspecte frumoase care ar trebui să-ți încânte creativitatea…

CAPRICORN Conjunctura astrologică îți reînvie nevoia de autenticitate și profunzime. În general, este o zi frumoasă care îți favorizează sentimentele, puțin mai puțin activitățile, dar sentimentele tale sunt de durată. Nu te vei plictisi astăzi, pentru că ai arta de a inventa o mie de lucruri de făcut. Ușoara oboseală îți împiedică activitățile, răspunsul constă în calitatea somnului tău. Este important să te odihnești mai mult.

VĂRSĂTOR Totul apare confuz, dar în definitiv totul s-a născut din haos! Ai răbdare să se clarifice situaţia! Nu te repezi, nu te enerva, nu cataloga oamenii, fii mai „zen” şi nu vei mai suferi atâta! Este, de asemenea, perioada în care trebuie să te araţi harnic. Poate ar fi cazul să te gândeşti puţin la luna februarie, să planifici un pic, că nu doare.

PEŞTI Stelele îți trimit toate energiile bune dacă ai nevoie să convingi, fie la locul de muncă, fie la nivel personal. Nu vei ezita să folosești aceste influențe pozitive pentru ca să merge mai departe și să evoluezi. Activitățile care sunt legate de social, publicitate, călătorii, comunicații, schimburi, transport și agrement sunt benefice și te pot recompensa, financiar, social sau moral, totul este profit, până la urmă!

