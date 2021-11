Horoscop joi 25 noiembrie. O zodie intră în mare bucluc: Atenţie majoră la incidente și accidente

BERBEC Astăzi eşti admirat (în tăcere) de cei din jur, pentru calităţile tale, cinstea, rapiditatea, tenacitatea. De aceea ţi se solicită mici servicii. Chiar dacă eşti aglomerat, încearcă să ajuţi! O perioadă de timp bună…hai să zicem că este bună! Doar dimineata devreme îţi dă ceva dureri de cap, la propriu şi la figurat. Dacă reuşeşti să te stăpâneşti şi să eviţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Ziua poate aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine: o veste despre un câştig de bani sau, ceva, în gama benefică, legat de serviciu.

TAUR Se ştie că nu-ţi lipseşte curajul! Îţi pare rău, dar nu te poţi abţine… În cel mai bun caz de la dulciuri și alcool. Evită excesele de orice natură şi promovează-ţi interesele tale strategice. Dorinţa de schimbare şi marea plictiseală te face să cheltuieşti prea mult, preafrumoasa doamnă, sau bunul meu domn! Incearcă să începi de acum să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele Taurilor. Atenţie la băuturile reci şi la durerile de gât! Nu este foarte bine să pleci în delegaţii, sau în călătorii lungi de afaceri, așa zice și dogma distopiei sanitare.

GEMENI Zi favorabilă implicării tale în rezolvarea unor probleme urgente. Jocul dragostei şi al întâmplării – vorbeşti bine, ai verb – poţi să câştigi! Dacă te afli la locul şi momentul potrivit! Consolează-te cu gândul că nu eşti singurul care are probleme la serviciu, dar ai şi ocazia să prevalezi. In general, este o perioadă când calităţile personale îţi sunt avantajate. Exista momente cand judeci greşit oamenii, asa incat ar fi mai bine sa reflectezi inainte sa compromiti o prietenie aproape ideala. In scenariile pe care le construiesti lipsesc unele detalii, dar fiind vorba de afaceri şi bani nu trebuie sa uiţi niciun amanunt.

RAC Implică-te personal, dar trebuie să ceri şi ajutor, pentru că soluţiile unei probleme nu intră în competenţele tale. În rest, nu te complica, nu e vorba de cine ştie ce inginerii, e simplu! O realizare notabilă în a doua jumătate a perioadei. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, caută să te distrezi şi să legi noi prietenii. Ar fi bine să analizezi cu atenţie propunerile care ţi se fac in aceasta perioadă, pentru că stelele arata că în viitor iti pot aduce numai satisfactii profesionale şi sociale. Atenţie la regimul alimentar şi la drumurile prin oraş.

LEU Ai încredere în forţele proprii şi nu aştepţi îndemnuri sau indicaţii. Instinctul, intuiţia şi experienţa profesională te ajută să găseşti soluţii potrivite pentru situaţiile diverse de azi. Cu o conjunctură complexă și multe aspecte, lucrurile sunt „interesante”. Se aproprie nişte termene, sau niste obstacole de depaşit, nervozitatea ta creşte. Nu te lasa împins in afara „ringului” de ultimele insuccese sau de posibilele probleme, de refuzuri şi mizerii, învaţă să nu renunţi niciodată, să însişti până obţii ceea ce doreşti!

FECIOARĂ Astăzi nu suporţi să fii contrazis! Poate că este ziua ta norocoasă şi micul capriciu trece neobservat, în contextul general. Dar, negociază, fă mici compromisuri! Totuşi, nu exagera cu munca si efortul, in general fie că este, sau nu, ziua ta norocoasă, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinta catre surmenaj si depresie. A propos, nu mai comenta, nu mai critica, nu mai da sfaturi – fii plăcut și tăcut!

BALANŢĂ Solo, baţi în retragere în faţa frontului comun al celor dragi. Poate că e adevărat că nu le dedici suficient timp? În duo, te gândeşti ce cadou să faci şi ce să spui ca să te ierte mai uşor. Configuratia planetelor iti indica un posibil “dar de bani”, dar dupa cum bine se ştie „noroc la bani înseamna nenoroc in dragoste” ! Ultima parte a zilei este favorabilă, mai ales pentru nativele din zodie, dar, care trebuie să lase cochetăria deoparte şi să se îmbrace pe măsura lor şi ţinând seama de vremea schimbătoarea. Toamna este capricioasă…

SCORPION Trebuie să nu ratezi oportunităţile profesionale. Opreşte-te să intelectualizezi, să cauţi explicaţii pentru orice! Mai ales în domeniul sentimental. Emoţiile contează mai mult ca logica! Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active sau comerţul en gross. Mare atenţie la incidente sau accidente, sub cerul liber sau pe şosea. Se pare ca, si Venus este destul de clara in aceasta privinta, primesti niste propuneri interesante, dar trebuie sa dai dovada de prudenta şi diplomaţie.

SĂGETĂTOR Atenţie să nu te rătăceşti în jungla raţionamentului tău! Dacă vrei să convingi pe cineva, trebuie să foloseşti argumente simple, pe înţeles, pe care, de fapt, vrea să le audă cel în cauză! Zodia Scorpionului în care suntem, în general, şi ziua de astăzi, în special, este o perioadă bună pentru un bilanţ serios şi începutul unor noi proiecte personale. Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Anumite aspecte benefice, conjunctura, în general, fac sa creasca increderea în forțele proprii, asa că poţi sa-ţi impui propriul punct de vedere!

CAPRICORN În duo încerci să disciplinezi partenerul prea comod şi cu obiceiuri boeme. Măcar dezvaţă-l să mai adoarmă cu ţigareta în gură! Solo, nu ai pe nimeni de convins, aşa că te simţi bine! Dacă ai ceva sentimental greu de rezolvat, încearca acum, va merge ca pe roate. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie. Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Este evident că rezultatele tale bune şi parvenirea ta atrag invidii şi gelozii sentimentale şi profesionale. Şi nu numai! Trebuie să suporţi aprecieri răutăcioase şi laude veninoase. Dar tu – câştigi!

VĂRSĂTOR Preţul succesului ţi se pare prea mare, efortul disproporţionat, cheltuielile prea mari. Poate este cazul să schimbi strategia, obiectivele, drumul de parcurs? Cere un sfat, unul competent! Invenţiile sau inovaţiile, atît de dragi nativilor zodiei, nu sunt întotdeuna recomandate, mai ales cînd este vorba de sentimente şi trăiri. Foloseşte imaginaţia în scopuri lucrative, nu pentru a găsi motivaţii şi explicaţii. Zodia ta este in continuare aspectata complex, aşa ca poti sa ai tupeul sa afirmi sus si tare ca te simti formidabil si ca viitorul iți surade. Supravegheţi-vă vederea, ochii, ochelarii!

PEŞTI Astăzi eşti ascultat cu atenţie şi chiar cu plăcere, pentru că ideile, propunerile tale, sunt constructive, productive şi aduc soluţii avantajoase. Joci o carte financiară importantă! Este o perioadă bună pentru nativii din Peşti. Posibile realizări şi cîştiguri. Nu trebuie să te nemulţumescă că nu ai realizat mai mult – “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi. Atenţie la sănătate, la vremea capricioasa şi mai ales fii atent la cu ce te încalţi.

