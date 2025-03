Horoscop duminică, 9 martie 2025. Zodia care trebuie să-și reseteze energia. Mulți oameni le consumă resursele emoționale

BERBEC O zi de duminică obișnuită, cel mai probabil, acasă, printre ai tăi. Stelele spun că e momentul să-ți scazi nivelul de cortizol, hormonul stresului, amplificat în timpul săptămânii. Un film care ți-ar prinde bine azi? Mad Max: Fury Road, un film plin de acțiune, exact pe stilul tău. O carte potrivită? Ce zici de Arta războiului de Sun Tzu. Căci tu, Berbecule, ești un luptător, dar uneori cea mai mare victorie este să știi când să alegi să nu lupți.

TAUR Duminica aceasta e rost de stat în uniforma leneșului: pijama, papuci și plăpumiță. Ai nevoie de relaxare! Dacă vrei un film, încearcă Julie & Julia, o poveste despre mâncare, pasiune și perseverență, exact cum îți place ție. O carte bună pentru azi? „Tată bogat, tată sărac” de Robert Kiyosaki. Nativii din zodia Taurului au, de obicei, instincte financiare bune, dar întotdeauna poate să fie loc de mai bine.

GEMENI Configuraţia stelelor pare să indice o perioada bună pentru această zi de duminică, mai ales in ceea ce priveşte sănatatea şi amorul. O veste bună, pe seară. Dacă vrei un film, încearcă Catch Me If You Can, o poveste despre inteligență, adaptabilitate și șarm, caracteristici pe care le ai și tu. Pentru lectură, Arta de a avea întotdeauna dreptate de Arthur Schopenhauer, pentru că îți place să argumentezi, dar și să înțelegi mintea umană.

RAC Duminică, stelele spun că pari să fii avantajat, din punct de vedere al relațiilor interumane și al capacităților intuitive. Fie că e vorba de relații, carieră sau planuri personale, azi poți să ai șansa să vezi lucrurile mai limpede. O carte potrivită? Zorba Grecul de Nikos Kazantzakis. O lecție despre plăcerile simple ale vieții, dar și despre curajul de a trăi cu adevărat. Și filmul omonim, cu Anthony Quinn, este o capodoperă cinematografică!

LEU Duminica aceasta e despre relaxare, reflecție și puțină răsfățare, căci și regii au nevoie de o zi de tihnă. După o săptămână plină, vine momentul să-ți tragi sufletul și să-ți amintești că valoarea ta nu stă în cât de mult muncești, ci în cât de bine știi să-ți echilibrezi viața. Un film care să îți potolească setea de acțiune? Gladiatorul, căci, fie vorba între noi, Maximus pare să aibă ceva din spiritul unui Leu autentic. O carte care s-ar putea să te intereseze? Principele de Machiavelli, pentru că, oricât de mult ai prefera atacul frontal, uneori strategia bate forța brută.

FECIOARĂ Duminica trebuie să fie o zi dedicată sufletului. O plimbare, o carte bună sau un film care te pune pe gânduri, toate pot fi variante excelente. Stelele anunță un weekend favorabil. Ca idei potrivite ție, îți recomand filmul Inception, dacă vrei să te pierzi printre idei și să-ți puni mintea la contribuție. În ceea ce privește cititul, poate Mintea de dincolo de Dumitru Constantin Dulcan, pentru că uneori e bine să privești realitatea din unghiuri noi, iar ție îți place asta în mod deosebit.

BALANŢĂ Azi pari să ai nevoie să-ți resetezi energia. Evită haosul, gălăgia inutilă și oamenii care îți consumă resursele emoționale. Ai tendința să fii mereu în mișcare, dar azi corpul și mintea îți cer o pauză bine meritată. Un film care să-ți bucure ochiul și sufletul? The Grand Budapest Hotel, un film cu o estetică impecabilă, umor fin și o poveste bine echilibrată, exact ca tine. O carte potrivită? Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Fiindcă uneori, în căutarea echilibrului, poți uita de lucrurile simple, dar esențiale.

SCORPION Stelele spun că ziua de duminică trebuie să fie doare despre tine, despre liniștea ta și despre reîncărcarea bateriilor. Lasă lumea să se rotească fără tine o zi, te vei întoarce mâine mai puternic, mai clar și mai pregătit să cucerești. Dacă ai nevoie de inspirație profesională, încearcă filmul The Wolf of Wall Street, o lecție despre ambiție, dar și despre ce se poate întâmpla atunci când exagerezi, ceea ce s-ar putea să nu-ți fie chiar străin, ca atitudine…

SĂGETĂTOR Conjunctura astrală a zilei de duminică pare să indice că astăzi nu ar trebui să fie necesar să forțezi nimic. Lasă viața să curgă, ascultă-ți sufletul și bucură-te de momentul prezent. Poți constatat că răspunsurile pe care le cauți vor veni la tine, exact la timpul potrivit și că te-ai agitat degeaba. Pe seară, un film frumos, pentru sufletul tău: The Shape of Water – o poveste despre iubire, sensibilitate și magia lucrurilor nevăzute.

CAPRICORN În această zi de duminică, stelele indică faptul că parcă ar fi bine să nu faci nimic important, să te ocupi numai de activitaţile de rutină. În rest, odihnă și relaxare și hrană pentru suflet! Un film bun? The Pursuit of Happiness , despre muncă, perseverență și succes obținut prin efort, exact așa cum îți place ție. O carte? Atomic Habits de James Clear, pentru că tu crezi în puterea disciplinei și a obiceiurilor mici care pot duce la schimbări mari.

VĂRSĂTOR Duminică, dacă ești într-o relație, partenerul poate avea nevoie să te simtă mai prezent. Poate ai fost prins cu multe treburi în ultima vreme și ai uitat să fii cu adevărat acolo. O cină relaxată, o plimbare sau pur și simplu o conversație sinceră pot face minuni. Un film potrivit de urmărit împreună cu cei dragi? Interstellar, căci ce e Vărsătorul dacă nu un explorator al necunoscutului? Și coloana sonoră o să rămână între favoritele tale, fără dubiu!

PEŞTI Duminica aceasta îți poate aduce o stare de visare, reflecție și dor de liniște. Luna îți scaldă emoțiile într-o lumina blândă, iar Neptun, guvernatorul tău pare să-ți spună că e momentul să-ți întorci atenția către tine însuți. La capitolul hrană pentru suflet, îți recomand să citești Marele Gatsby de F. Scott Fitzgerald, sau să vezi filul, pentru a vedea că visele și realitatea sunt în planuri diferite și a vedea cum se repetă istoriile.

