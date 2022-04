Horoscop duminică, 24 aprilie. O zodie suferă de Sfintele Paști: Eşti deprimat pentru că te-ai sprijinit pe oameni

BERBEC Nu da crezare celor care vor să-ti strice duminica de Sf. Paști cu veşti proaste. Trebuie să verifici informaţiile şi să nu te bazezi pe ele, imediat. Nu te enerva din lucruri de nimic, vezi-ţi de programul tău. Berbecii de toate categoriile, trebuie să-şi îndrepte atenţia către membrii mai mici ai familiei, ca să n-o păţească. Seară relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, pe net, desigur, poate la un club neagresiv, plăcut şi nepoluant și mai ales care nu ia foc, cel din bucătărie. Este o zi de sărbătoare, dar și de pregătit garderoba pentru sezonul cald.

TAUR Desfăşori şi risipeşti multă energie pentru un lucru de nimic. Dar, obţii mai multă libertate în folosirea timpului tău liber. Evită activităţile care nu sunt absolut necesare în această zi de Sf.Paști! Configuraţiile planetare mixte şi o privire mai filozofica asupra vietii vor face ca această duminică de sărbătoare sa treacă repede şi fără necazuri mari. Legăturile de sânge şi de mir conteaza, restul sunt niste străini, aşa că tot de la parinţi sau frati poţi obtine ceva bani şi poate si o vorba buna. Asta duminică. Trebuie doar să încerci.

GEMENI Eşti deprimat pentru că te-ai sprijinit prea mult pe oameni care nu îşi ţin cuvantul. Ia agenda şi caută, poate vei găsi şi oameni de bună-credinţă la care nu te-ai gândit până acum. Stelele şi conjunctura astrologica te avantajeaza astăzi, de Sf. Paști protejându-te eficace împotriva atacurilor familiei şi prietenilor care vor neapărat să te scoată la plimbare. Tu vrei să stai acasă! Duminica trebuie sa eviţi asumarea de angajamente şi responsabilităţi pe termen lung, să nu faci promisiuni bombastice, pe care apoi să le regreţi.

Horoscop duminică, 24 aprilie. O zodie suferă de Sfintele Paști: Eşti deprimat pentru că te-ai sprijinit pe oameni

RAC Mirosul cozonacilor și a sarmalelor punctează această duminică de Sf.Paști. Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Conjunctura astrologică arată că timpul munceşte pentru tine! Un semn de foc îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. In aceasta perioada ai ceva noroc. Se poate să primeşti scurte veşti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Surprize plăcute şi mai puţin placute, situaţii care evolueaza spre intorsaturi neaşteptate, dar comice până la urmă, sunt deliciile acestei zile.

LEU Duminica de Sf.Paști poate fi plină de veşti. Dar fii atent cum le interpretezi. Nu toată lumea îţi vrea binele. Cu gândul la rezolvarea unei probleme, poţi să uiţi ceva. Odihneşte-te mai mult! Toată lumea se grăbeşte. În acest weekend este indicat să-ţi oferi un moment de respiro şi să vezi în ce parte vrei să o iei. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta profesională, sau, sentimentală. Nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi înstrainează, în loc să atragă!

FECIOARĂ Ai adunat multe frustrări, ai muncit mult, dar împrăştierea şi lipsa de efort concentrat, te face să te învârteşti în cerc. În această duminică a Sf.Paști ai nevoie de o bună gimnastică a minţii şi a trupului! Debarasează-te de toate prejudecatile si micile frane psihice care ti-au frânt elanul si nu ţi-au permis să-ti arati adevaratele calitati de organizator şi de ce nu, de bucătar amator. Eleganta şi bunul-gust sunt elementele necesare în viaţa de zi cu zi. Nu spune că nu ai bani suficienţi ca să fii la modă. Coco Chanel spunea că elita crează moda intr-o zi când nu are bani!

Horoscop duminică, 24 aprilie. O zodie suferă de Sfintele Paști: Eşti deprimat pentru că te-ai sprijinit pe oameni

BALANŢĂ Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. De multe ori lucrurile sunt dezarmant de simple, ca în cazul acestui weekend. Lasă analizele sofisticate şi filosofia pe altă dată! Duminica de Sf. Paști nu trebuie sa forţezi lămurirea unor situaţii, deoarece atuul pe care te bazezi, armonia empatică, nu te ajuta prea mult. O persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp încercă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele. Atenţie la datele primite, deoarece de multe ori reprezintă părerea celui în cauză şi nu o descriere cît mai apropiată de realitate. Duminică seara ai să primeşti o veste, care te poate bucura.

SCORPION În această duminică a Sf.Paști poţi găsi cuvintele şi ideile necesare. Totuşi, în demersul tău eşti prea evident, prea interesat, trebuie să fii mai seducător, mai plăcut, dacă chiar doreşti să ai succes! Micile infumurari pe care le afisezi pot fi interpretate ca un succes pe care, de fapt, nu l-ai avut. Cineva, probabil din Fecioară, sau Săgetător încearcă să te ajute, să-ţi intre în graţii. Mai pe seară eşti invitat, se pare, la o petrecere veselă, poate de Sf, Paști, poate fără niciun motiv!

SĂGETĂTOR O situaţie care pare cam încurcată! Şi nici nu ştii cum s-o descurci. În orice caz aşteaptă sau oferă explicaţii. Motivaţia problemei poate duce la găsirea soluţiei. Nu pleca la drum lung! Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Cercul tau de prieteni este destul de bun, nu te baga in cine ştie ce fiţe. Duminică, de Sf.Paști, nu uita că o anumia rutina se cere in profesie, sau meserie si se numeste metoda, dar in dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca sa-i intretii veşnic flacăra !

Horoscop duminică, 24 aprilie. O zodie suferă de Sfintele Paști: Eşti deprimat pentru că te-ai sprijinit pe oameni

CAPRICORN În această duminică de Sf.Paști perfecţionismul tău îţi subliniază seriozitatea, dar şi nevoia de distracţie şi relaxare. Poţi să iei deciziile care trebuie, când trebuie, conjunctura te favorizează. Horoscopul tau te sfatuieste sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, inainte ca ceilalti sa se prindă că nu stii să te descurci. Poate că este vorba de petrecerea de Sf.Paști, ceva de genul ăsta. În orice caz, distracţia este pe măsura dorinţei tale. Stelele te avertizeaza sa-ti supraveghezi sănătatea şi regimul alimentar şi… trebuie să răreşti ţigarile, sigur, dacă fumezi!

VĂRSĂTOR De Sf.Paști cam lent pentru gustul celor din jur. Poţi replica că nu te grăbeşti, după politica lucrului bine făcut! Duminică, zi de totală relaxare, nu trebuie să faci nimic, nimic! Ziua o poti folosi sa iei, in sfarsit, decizia aceea desteapta, curajoasa si dreapta, la care te gandesti de mai multa vreme. Nu tot ce este adevarat şi drept trebuie, însă, spus in gura mare, trebuie sa dai dovada de mai multa diplomaţie şi tact in relatiile cu familia ta, cu anturajul tau. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, după noaptea albă de Înviere, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că în jungla asta de beton, cine nu are un plan, este devorat de monştrii!

PEŞTI Un weekend senin, de Sf.Paști, la figurat, poate şi la propriu! Sinceritatea, modul tău cinstit, direct de a fi, îţi pot aduce rezultate sentimentale bune. Nu schimba abordarea, nu încerca să joci un rol! Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu, se răzbuna sâmbătă. Discutii aprinse cu cineva de la care vrei să obtii ceva important. Reuşită, pentru că încăpăţânarea bate logica. Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, online, desigur, poate o prăjitură cu cafea scumpă, la o petrecere ad-hoc, de Sf.Paști sau pur şi simplu, să stai relaxat în pat.

Horoscop duminică, 24 aprilie. O zodie suferă de Sfintele Paști: Eşti deprimat pentru că te-ai sprijinit pe oameni