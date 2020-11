BERBEC Dimineaţa trebuie să-ţi temperezi entuziasmul ca să faci faţă unor comandamente sociale. Ziua de astăzi îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi în domeniul sentimental. Dar stelele spun că în domeniul sentimental trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus.

TAUR Astăzi, nimic notabil nu pare că se întâmplă. O zi liniştită în care şi evenimentele parcă s-au plictisit de toamna-iarna. Dar, lucrurile pot să evolueze, în viitorul apropiat, foarte interesant! Este greu să respecţii convenienţele, îţi apar ca nişte reguli ipocrite şi uneori chiar inutile – dar sunt regulile mediului social. Nebunia de bersek din mitologia Nordului se strecoară şi în sufletul tau – vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău. Aşa că o mică pasiune trecatore, ca o micro furtună în borcanul cu melancolie, este tot ce ţi se poate întâmpla, mai rău!

Horoscop 6 noiembrie: Zodia care va avea parte de un conflict interior. Nu lua nicio decizie astăzi

GEMENI Trebuie să analizezi, să depistezi, cine, sau ce, te împiedică. Posibil conflict dintre sentimente şi logică. Dar, nu forţa găsirea unei soluţii, nu lua decizii importante. Nu promite nimic! Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie sa o respecți daca vrei să fii apreciat de anturajul tău. Dacă eşti solo, atenţie la micile accidente domestice în care eşti specialist – închisul uşii peste mână, aprinsul feţei de masă cu ţiagareta etc – pentru că tu gândeşti infinit mai repede decât acţionezi!

RAC Ziua pare bună, din orice punct de vedere. Nu foarte bună, doar bună! Norocul nu te ocoleşte, oriunde a fi şi orice ai face. Trebuie să-ţi echilibrezi viaţa personală, să deţii controlul! Pentru cei din zodie care fac parte dintr-un cuplu, în duo adică: atentie, nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri şi scandaluri neplăcute.

LEU Astăzi nu pune accentul pe trecut. Eşti curajos! Adică ai, ca de obicei, gura mare, ar spune detractorii tăi! Laudă-ţi şeful şi colegii, dacă eşti la serviciu, dar taci din gură, acasă! Ai o perioadă bunicică şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Veşti de departe, consultă-ţi e-mail-ul, reţeaua de socializare, sau mai prozaica cutie de scrisori. Este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată!

FECIOARĂ Ai unele dubii, eşti nehotărât. Cere un sfat, pentru ce există familia? Sau prietenii? Ia mai multe informaţii, mai multe păreri, înainte să te apuci de ceva. Poate nu trebuie să faci nimic? Aspecte uşor nefavorabile la bani, dar foarte bune la dragoste şi sănătate, asta spune şi vorba din bătrâni. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes în domeniul emoţional! Aşa trebuie, nu mai cere explicaţii!

BALANŢĂ Astăzi nu trebuie să faci confidenţe! Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu intri în jocul lor şi apoi să faci dezvăluiri indiscrete. Ascultă, însă, cu mare atenţie… Spiritul de echilibru care te carcacterizează te face să iei o atitudine care este destul de discutată de partener, dacă eşti în duo. Până la urmă, ori se uită, ori obţii „consensul”. O realizare notabilă în a doua jumătate a zilei, se pare că este o veste bună. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, e cam patetic, ce mai, de-a dreptul jalnic – căută să te distrezi şi să legi noi prietenii, mai ales dacă eşti solo!

SCORPION Solo, sau în duo, trebuie să-ţi laşi emoţiile să iasă la suprafaţă. Nu crede cu ochii închişi tot ce ţi se spune, toate veştile primite. Fii vigilent, pentru că situaţia nu e clară deloc! Este una din zilele acelea când viaţa poate fi ca un parfum franţuzesc. Nu că ţi s-ar cuveni ceva, sau că ai avea unele merite, urmare unei munci deosebite şi a unor rezultate strălucite, dar gura ta mare şi tupeul tău sunt argumente suficiente în lumea asta superficială şi decadentă!

SĂGETĂTOR Nu trebuie să demonstrezi nimic, nu trebuie să te justifici în faţa nimănui! Vezi-ţi de treburile tale şi sfătuieşte-i pe cei din jurul tău să facă la fel. Cooperează, nu crea conflicte! Totusi intri puţin în viteză şi lasă lenea… altor zodii, sau pe mai târziu, pentru ca ai nevoie, dupa caz, de o rochiţă sau de o cămaşe impecabilă, pentru seara de vineri. Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil, însă! De fapt, nici nu îţi făceai, doar îţi ascuţeai săgeţile!

CAPRICORN Este vineri, munca săptămânală s-a terminat, sau abia începe… depinde de unghiul de vedere! Astăzi dai dovadă de realism şi îţi creionezi bine scopurile, atât în viaţa profesională cât şi în cea sentimentală. Totusi, se schimbă registrul influenţelor astrale şi începi să simţi presiunea în cele trei domenii consacrate: banii, sănătatea şi dragostea! Ai nevoie de bani pentru reparat maşina, instalaţiile de aer conditionat ale casei costă o avere, încasările întârzie, iubitul a plecat iar în… Spania, sau undeva unde sunt castele – iată o gamă largă de trăiri caracteristice!

VĂRSĂTOR Astăzi, dacă ai de luat decizii, bazează-te pe instinct, pe intuiţie. În general, informaţiile de pe piaţă sunt polarizate şi reprezintă interese străine ţie. Fă ceea ce e cinstit, corect! Zâmbeşte şi totul se poate rezolvă! Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic. Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă cu ştaif. Gândirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obții sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Cel puţin astăzi!

PEŞTI Ai o atitudine de rebel fie solo, fie duo. Sfidezi şi îţi face plăcere. Daca eşti solo poţi să te dai mare şi tare în faţa pisicii! Dar dacă eşti în duo şi partenerul nu are nervii buni… Dacă reuşeşti să te stăpâneşti şi să eviţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Oricum, fiecare Paradis are şarpele lui. Al tău se numeşte „falsă viziune asupra realităţii”. Adică o să auzi, mai ales dimineaţa, la minciunele, minciuni şi minciuni sfruntate, cât să ai provizie pentru un an de zile!

