BERBEC Fără să faci compromisuri costisitoare şi să te pliezi faţă de interesele altora, reuşeşti să obţii o atmosferă paşnică cu cei din jurul tău. O veste, despre nişte prieteni sau rude. Nu aştepta foarte mult mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic! O informaţie de ultimă oră te avantajează, dar verifică prin prietenii de încredere. Esti plin de energie – energia de care ai atâta nevoie pentru că ai mult de lucru. Viata nu ia prizonieri, spune o vorbă veche. Trebuie sa nu te implici in vechi probleme, macar astăzi şi să te bucuri de o mare libertatea individuală – adică să ai mai mult timp liber numai pentru tine.

TAUR Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte orice altceva. Mulţumirile celor dragi sunt o recompensă consistentă. Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, dar după cum ştii morile zeilor macină încet… dar infinit de fin! Morile zeilor – a fost şi un film, dar motivul este nordic, poate germanic, poate scandinav, – timpul rezolvă orice dacă ai suficientă răbdare şi aştepţi momentul favorabil!

GEMENI Acţiunile tale de astăzi nu sunt foarte populare. Nu sunt nici în interesul tău. Este una din zilele acelea în care acţionezi înainte să te gândeşti, în care îţi prinzi degetele în uşi! Mai ales astăzi trebuie să respecţi legea şi în special normele de circulaţie. Dacă este să semnezi o hârtie oficială, citeşte-o cu multă atenţie, chiar dacă crezi că ştii ce conţine. Te neliniştesc unele probleme de sănătate. Totul se rezolvă bine, din fericire. Poate fi doar o simpla raceala. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor şi zvonurilor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de glorie cu orice pret!

RAC Evită să fii invadat de interese străine ţie. Ai fost suficient folosit. De către şef şi colegi, la serviciu, de bancă, familie, prieteni – „full catastrophe”, vorba lui Zorba Grecul! Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele nu prea te avantajează. Cu anturajul apropiat zâmbeşte larg şi evită orice discuţie care poate degenera in replici. O alta distribuţie inegală a steleleor fixe te dezavantajează si conform teoriei astrologice, poate genera pe termen lung tendinţe malefice. Şi ultimul şi cel mai important sfat al stelelor : în perioada în chestiune nu cheltui şi nu promite sprijin financiar, pentru că va fi pagubă curată!

LEU Astăzi îţi ascunzi cu viclenie de felină jocul sentimental şi intenţiile, dar culegi toate roadele. La muncă, aceleaşi tactici ascunse şi intrigi de pisică periculoasă te fac să prevalezi! Astăzi trebuie să te ocupi puţin de sănătatea ta. Nu cu medicamente şi substanţe ciudate din reclamele de la tv, ci cu mâncare naturală, mâncarea strămoşilor şi ceaiuri din plante locale. Stelele te avantajeaza astazi in relatiile cu semnele de pamant si foc. Este bine sa ocolesti nativii nascuti sub semne de aer si apa. Cu toate ca iti place sa faci pe seful, astazi configuratia astrologica iti indica s-o lasi ceva mai moale, asa, pentru deliciile democratiei.

FECIOARĂ Astăzi, vineri, trebuie să eviţi să faci observaţii, să spui „adevăruri”, sau să discuţi mult. Modul tău de abordare nu e nici indicat, nici de succes. Eşti prea direct, trebuie să fii mai diplomat! Totuşi, ai o perioadă care te avantajează, mai ales în relatiile sentimentale. Charisma, magnetismul personal, îţi este în creştere, lucru de care poti să profiţi, mai ales dacă eşti sau sunteţi implicaţi în showbiz, politică sau afaceri. E o zi bună, iţi şoptesc stelele. E încă frig, dar nu mult prea frig, dar tocmai de aceea e plăcut. Relaxează-te, zâmbeşte, primăvara este aproape! Dacă eşti la birou, gândeşte-te la vacanţa de Sf. Paști, mai este puțin.

BALANŢĂ Atitudinea celor din jurul tău te linişteşte. Totul pare calm şi satisfăcător. Viaţa e frumoasă, păsărelele ciripesc şi pe card ţi-au intrat ceva bani. Nimic rău, nimic negativ, nicio grijă! Cu toate că ai un randament bun, se pare că eşti în criză de timp. O veste bună, despre nişte bani. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o mica decepţie sentimentală, mai curând o confirmare a unei temeri mai vechi. Şi nu ezita să spui „Iarta-mă, am gresit!” chiar daca nu este cazul neapărat, neapărat. Iar daca poţi adauga un buchet maaare de flori. In general ziua îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi.

SCORPION Viaţa ta e ca o cursă de formulă. O mică neatenţie şi ai ieşit în peisaj! Fii vigilent, fii pe direcţia ta şi concentrează-te. Mai mult, trebuie să anticipezi atacurile potenţialilor ostili! Ai un program aglomerat, cu mult de lucru şi cu multa agitatie, dar astazi este bine sa vorbesti mult fara sa spui mare lucru si sa nu iei decizii importante. Ceea ce nu poţi rezolva, amână, că nu este nicio ruşine, amână, dar cu termen fix! In a doua parte a zilei limitează-te la un program plăcut şi patriarhal. Odihneşte-te şi lasă grijile deoparte. Nu te lăsa enervat de incidente minore!

SĂGETĂTOR Cine se trezeşte foarte de dimineaţă, aceluia îi este foarte somn. Asta este toată filozofia şi ar fi bine să-ţi cruţi forţele şi vitalitatea pentru ca alţii nu prea se gândesc la asta! Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru rezolvarea afacerilor de familie. Singurul aspect negativ se referă la profesiune sau meserie – atenţie la bârfe şi intrigi! Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unor aspecte complexe şi dificil de interpretat. Influenţe astrale puternice te favorizează in ceea ce priveste ordinea si legalitatea. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte.

CAPRICORN Pierzi timpul şi banii cu persoane care nu ştiu ce vor şi te încurcă şi pe tine. Spune-le ceva filosofic pe care să-l înţelegă cu creieraşul lor până la Sf. Paști şi vezi-ţi de treburile tale! Eşti într-o perioadă în care eşti mai plin de energie decât de obicei. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute. Trebuie să rezolvi neîntârziat problemele legate de moşteniri, testamente, asigurări şi altele de acelaşi gen. Sănătatea este buna, dar nativele de varsta intelepciunii ar face bine să vadă ce este cu genuchii lor – punctul sensibil al tuturor Capricornilor!

VĂRSĂTOR Ai un aer procupat şi absent, nimeni nu îndrăzneşte să te deranjeze. Decât la mobil! În a doua parte a zilei ai ocazia să pui la punct unele probleme între tine şi cineva din jurul tău. Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi! Eşti obosit şi nu prea ai chef de discutii. Mai bine fă-ţi ordine prin lucruri. Poate o sa gaseşti ceva ce iţi va da o idee bună! Încercă să combini în mod eficient experienţa cu originalitatea. Şi un curcubeu care stă jumătate de oră pe cer nu mai este privit de nimeni!

PEŞTI Astăzi – documentele, formularele, pot juca un rol important. Dacă ai de semnat ceva, la serviciu, la bancă, la şcoală etc citeşte cu atenţie înainte. Unii vor să profite de încrederea ta! Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice si malefice se succed rapid, în funcţie de aspectele Lunii, planeta guvernantă în tema ta în această perioadă de timp. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez, „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani, sau să faci cheltuieli inspirate”.

