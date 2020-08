Horoscop 6 august 2020. O zodie va fi plină de nervi astăzi. Va primi bani mai puţini decât spera

BERBEC Astăzi nimic nu pare că se întâmplă! Nimic foarte important. E o zi favorabilă, dar, evită nepăsarea, graba şi superficialitatea. Succesul este asigurat dacă eşti la fel de riguros şi atent! Ai o mare dorinţă să te simţi bine şi confortabil. Acest lucru se poate traduce astăzi prin exagerări. Mai ales în ceea ce priveşte dulciurile, cafeaua şi tutunul. Eşti şi uşor repezit şi tensionat, aşa că este foarte bine să-ţi cântăreşti vorbele şi să nu faci remarci deplasate. Este o zi când eşti mai mult sentimental şi pasionat decât logic, aşa că poţi să dai curs liber imaginaţiei, mai ales pe seară.

TAUR O zi pe care trebuie s-o iei mai uşor, aproape în glumă şi să nu intri la uzură. Ai nevoie de sprijinul şi vorbele bune ale celor dragi, pentru că nu ai o zi prea roză. Nu pleca la drum! O veste de departe, o informaţie, un telefon sau un ceva pe rețea. Ceva de natura aceasta îţi sugerează astăzi că trebuie sa faci urgent o schimbare în viaţa ta! Eşti obosit si nu prea ai chef de discutii. Cu nimeni. Mai bine fă-ţi ordine in hartii, sau in foldere. Poţi să gaseşti ceva ce iţi va da o idee grozava!

GEMENI Eşti mai serios în relaţiile tale sentimentale, sociale. Acest lucru este simţit de cine trebuie şi poţi să ai un răspuns favorabil. Eşti gata de acţiune şi îţi găseşti bine cuvintele! În ceea ce priveşte sănătatea, stelele te averizează că bei prea puţine lichide. Nu uita că o apă de bună calitate este cheia sănătăţii şi a unei vieţi lungi. Nu lăsa pe nimeni, chiar bine intenţionat, să facă pe mediatorul în problemele tale sentimentale sau familiale. Astăzi fii mai „zen”, zâmbeşte şi spune lucruri interesante!

RAC Eşti obligat de situaţia de la locul de muncă să fii inventiv şi bun de gură, ceea ce nu prea te caracterizează. Pe plan personal, sentimental, lucrurile nu sunt chiar exact cum ţi-ar place. Dezamagirea pe care o simti este urmarea prostului tau obicei sa idealizezi in mod nerealist situatia si persoana in cauza! Pe de altă parte eşti cuprins de un fel de armonie interioră care îţi place şi eşti gata să spui cele mai mari ironii sau să judeci cinic pe oricine. Configuraţia astrală arată că este momentul potrivit pentru consolidarea situaţiei tale financiare şi profesionale.

LEU E momentul să faci o triere în relaţiile sociale. Ai nevoie de susţinere şi trebuie să ştii pe cine te poţi baza. Pe de altă parte, eşti cuprins de dorinţa de a-ţi înfrumuseţa cadrul vieţii! Ziua de azi se desfăşoara cu viteza pe repede inainte, dar tu nu trebuie sa pierzi din vedere niste amanunte si atitudini care iti pot folosi. Ai dori ceva deosebit, o schimbare care sa-ti lumineze sufletul. Orice, numai sa ieşi din respingatorul cenuşiu cotidian. Un film sau serial pe Netflix, sau o carte bună îți pot schimba în bine starea psihică! În a doua parte a zilei primeşti unele informaţii care te pot avantaja.

FECIOARĂ Nu ezita şi negociază la sânge tot ceea ce priveşte detaliile vieţii profesionale, sau personale. Astăzi ai prilejul să-ţi îmbunătăţeşti calitatea vieţii. Detaliile sunt punctul tău forte! Este evident că natura ta inţelegătoare este exploatată de mulţi. Simţi acest lucru şi te înverșunezi împotriva lor. Nu iti place ce faci si nici compania persoanelor cu care lucrezi, asa ca trebuie sa-ti indrepti toata atentia catre o schimbare majora. Pe seară, realizezi că eleganta si bunul-gust sunt elementele necesare lansarii in societate mai joasă, sau mai inaltă.

BALANŢĂ Astăzi eşti ceva mai tolerant şi accepţi şi alte opinii decât ideile tale. Totuşi, trebuie să supraveghezi ritmul activităţii, să nu faci efort disproporţionat cu ceea ce vrei să obţii. Ai un prilej si nu trebuie sa-l ratezi. Nu vorbi mult, decat dacă spui cu adevarat lucruri interesante. Nu te împopoţona cu obiecte prea scumpe. Acestea sunt proteze, care suplinesc lipsa de originalitate. Oamenii cu adevărat importanţi nu poartă „accesorii”. Sunt suficient de valoroşi prin ceea ce spun, prin ceea ce reprezintă!

SCORPION Dimineaţa, realismul şi soliditatea cunoştiinţelor te ajută pe plan profesional. Nu te aventura în domenii necunoscute! Spune clar că problema nu face parte din domeniul expertizei tale! In dragoste este ca in supermarket: ai de unde alege, dar nu gaseşti ceea ce iti trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este la solduri! Dacă astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile şefilor şi ale colegilor, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi ca ai totusi dreptate. Legăturile de sânge conteaza, restul sunt nişte străini, aşa ca tot de la părinti sau fraţi și surori poţi obţine ceva bani şi poate şi o vorbă bună.

SĂGETĂTOR Eşti invadat de pretenţiile şi rugăminţile celor din jur. Fii selectiv şi inspirat, dar ţine minte că nu poţi mulţumi pe toată lumea. Dorinţa de a fii pe placul tuturor te duce către eşec! Fii mai convingător și insistent când soliciti. Că eşti un tip de treabă s-a constatat de mult. Desi planează asupra ta un uşor aer de neincredere. Ar fi cazul sa dovedesti ceea ce poti! Stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate si noroc o sa ajungi unde iti doreai. Dar trebuie să-ţi faci o foaie de parcurs, un plan, o strategie, pentru Numele Lui Dumnezeu!

CAPRICORN Sigur pe tine, entuziast şi optimist eşti apreciat de cei din jur. Atenţie, însă, la discursul tău, să nu o ia vorbele înaintea gândirii. Fii atent la ceea ce spui, dacă este ceva important! Analizeaza bine şi vei vedea ca este o situatie obiectiva. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Vei descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt. Nu ar fi rău să găseşti o cale de apropiere dintre ceea ce trebuia să fie şi ceea ce este în prezent. Ziua de astăzi îţi este favorabilă.

VĂRSĂTOR Astăzi se pare că întâlneşti o oarecare lipsă de sprijin, chiar ostilitate. Trebuie să lămureşti rapid lucrurile, poate că este vorba doar de o neînţelegere. Dacă nu… ia măsurile imediate! O dimineaţă agitată şi obositoare care te lasă chiar pe tine, care nu eşti deloc lent, fără suflu. Astăzi nu te enerva în mod disproporţionat şi inutil. Poate fi o problemă de bani, bani mai puţini decât te aşteptai. Pe care trebuia să-i primeşti sau ţi-ai făcut iluzia că o să-i primeşti. În orice caz nu ai nici un motiv să dai pe afară de fericire. Dar nici nu exagera.

PEŞTI Eşti o persoană cu un spirit viu şi acest lucru îţi foloseşte foarte mult astăzi. Reacţionezi corect şi în timp real, ceea ce îţi măreşte şansa de succes. Dar, nu exagera cu bătutul la cap! Astăzi ai noroc și totul îți iese chiar ușor, cu toate că ai probleme. Pe termen lung horoscopul tau este bun, chiar daca ti se pare ca ai probleme, acum, în prezent. Ziua de astăzi este o zi plina si densa, dar si cu realizari notabile in prima parte, iar in a doua parte cu distractii si buna-dispozitie. De pare că așa vezi tu lucrurile! Dar nu neaparat din cauza asta. Incepe sa se configureze o noua situatie in care eşti, din nou… sarea in bucate!

