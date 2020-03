BERBEC Nu te cruţi, faci eforturi ca să-ţi realizezi scopurile. Se pare că, azi, ai o gândire pozitivă, fără încăpăţânări, ceea ce te face mai simpatic celor din jurul tău şi obţii uşor sprijin. Dar, trebuie sa dai curs incapatanarii pozitive care te caracterizeaza. Incapatanare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit, patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente.

TAUR Eşti finanţistul zodiacului, dar astăzi nu trebuie să fii zgârcit. Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil! Pe seară, relaxează-te şi plăteşte preţul distracţiei, fără nicio reţinere! Trebuie, însă, să eviţi discuţiile aprinse cu colegii, asociaţii sau în familie. În relaţiile amoroase nu te lăsa condus numai de pasiunea ta cea mare şi devastatoare, mai foloseşte-ţi şi mintea. Câştig de bani, probabil nu foarte mulţi. Ultima parte a segmentului de timp are o componenta nelinistitoare, din cauza influentei lui Venus, patroana ta celestă.

GEMENI Gândirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Astăzi ai o zi favorabilă, mai ales în domeniul sentimental. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din Zodia Gemenilor de a rezolva problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile. Este o zi propice pentru implicare profesională. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Este una din zilele in care ai vrea să stai cu perna pe cap şi să nu te caute nimeni. Nu ai noroc, este o zi densă şi cam obositoare!

RAC Spiritul tău defensiv şi dorinţa permanentă de armonie găseşte astăzi aprobarea şi susţinerea celor din jurul tău. Stelele te sfătuiesc să nu pierzi un prilej, oferit cu generozitate astăzi. Perioada este de asemenea favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Gândeşte-te să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, respectând cultul lucrului bine făcut. Ai tendinţa să vezi jumătatea goală a sticlei, ceea ce nu este deloc vesel. Ai răbdare că vine norocul şi pe uliţa ta, este doar anul tău favorabil!

LEU In lumea personală pe care ţi-ai creat-o, functionează atât destinul, cât şi liberul arbitru, astăzi foloseşte-ţi propria capacitate de decizie. Domeniul sentimental este pozitiv influenţat. Leii şi leoiacele trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie păcăliţi cu prea mare uşurinţă. Spun acest lucru pentru că de obicei leii-paraleii sunt foarte naivi şi creduli. Leii se prind şi cu mâncare pentru pisici!

FECIOARĂ Veşti bune pe care nu prea le mai aşteptai, dar la care sperai. Mici favoruri din partea celor din jurul tău, a familiei. Seara plăcută, la un spectacol, sau spre o destinaţie nouă, surpriză. Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent la consumurile indirecte adică la electricitate, gaze, apă, combustibil. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Rezolvă cu mult calm discuţiile cu partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o bătaie pe umăr pot rezolva multe.

BALANŢĂ Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu anturajul. O veste te interesează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Trebuie, de asemenea, să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Nu uita că vorba dulce mult aduce. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Dorinţa ta permanentă de armonie, doar zodia Balantei este domiciliul nocturn al lui Venus, poate fi contrariată de mediul vulgar si agresiv. Elimina, pe cât poţi, motivele de disconfort!

SCORPION Orele dimineţii sunt cele mai bune pentru interesele profesionale. Dragostea este bine aspectată în a doua parte a zilei. Dă mai multa atenţie condiţiei fizice, aspectului. Îngrijeşte-te! Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Ai din nou trăiri pozitive şi o dispoziţie ştrengărească către escapade nocturne precum cotoii pe acoperiş. Sănatatea este buna, atentie insa la accidente si incidente, sigur, doar pentru un procent din Scorpioni !

SĂGETĂTOR O zi bună, din punct de vedere personal. Tot ceeea ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese azi cu mare uşurinţă. Poţi face un bilanţ onest şi să vezi ce ţi-ar place să faci în continuare. O veste bună pe care o aşteptai. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total. Unele surprize plăcute si o seară agreabilă.

CAPRICORN Conjunctura şi aspectele arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar mai puţin fericit cu semnele de apă şi pământ. Evită, în special, Scorpionii şi Fecioarele. E linişte şi ţi se pare că deţii controlul situatiei. De fapt, mai amâni lucrurile pentru incă o zi, fără să iei o nicio hotărâre. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o serioasă decepţie sentimentală şi probleme nesfârşite la serviciu.

VĂRSĂTOR Astăzi nu te implica în discuţii aprinse cu cei de la serviciu, şcoală, unde activezi. Conjunctura de azi indica mai multe posibilităţi sa ieşi din criza de timp în care te-ai băgat fără voie! Planurile tale se pot derula în continuare. Totuşi, un procent dintre nativi, în aceasta perioadă, cu aspecte complexe, nu se simte chiar în largul lui, anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică. O pierdere poate fi evitată prin grijă şi atenţie. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti şi să faci bine. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Promoveză interesele proprii.

PEŞTI Adevărul este de partea celor puternici. Sigur ca este aşa, dar nu ai nici un motiv sa te minţi pe tine însuţi! Evita rutina si plictiseala, poţi ieşi în oraş la un film, sau la cumpărături! Organismul tău are nevoie de refacere. Mintea şi trupul tău sunt prea încordate, ai nevoie de relaxare, de mişcare, poate la sală sau în parc şi de o baie parfumată. Mare atenţie la bani, cum îi foloseşti şi mai ales unde îi pui! Mici sau mai mari proble cu sănătatea în special din cauza oboselii – atenţie la zonele guvernate de zodie, picioarele, degetele de la picioare!

Te-ar putea interesa și: