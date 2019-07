BERBEC Azi parcă ai fi dotat cu un fel de radar sentimental! Depistezi multe probleme de relaţii umane din familie, sau din jurul tău şi încerci să găseşti rezolvări. Sufletul tău bun e mulţumit! Este o zi a comunicării. Esti dispus sa porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil si debitul verbal are volum si consistenţă. In toata aceasta dorinţă de afirmare a eului, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. Viitorul este incert și trebuie să ai mai multe informații.

TAUR Eşti surprins plăcut de ceea ce se petrece în jurul tău. Nu interveni, încă, să vezi cum se termină, nu te băga neinvitat, aşteaptă, eventual, să ţi se ceară ajutorul. Sfaturi, poţi să dai! Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Eşti mereu surprins de cât de rapid poate să treacă timpul. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, ca o pernă moale umflată cu aer, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţional, ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să nu te impiedice!

GEMENI Dimineaţa poţi să fii ascultat cu interes de persoane importante pentru tine. Comunicarea e punctul tău forte, dar azi trebuie să ai un discurs interesant, ca să justifici atenţia acordată.

Te poţi consola cu proverbul „numai cine nu munceşte nu greşeşte”. Este o scuză bună pentru ziua de astăzi când scapi aproape orice din mână. Cei neîndemânatici au, însă, noroc la dragoste! O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Poaţi să imiţi dinamica semnelor de foc, să joaci pentru scurt timp un rol. Că îți place să joci teatru!

RAC Eşti în plină formă şi azi ai şi o intuiţie excepţională, ceea ce te ajută să prevezi şi să preîntîmpini unele probleme personale sau profesionale. Dar, nu vorbi mai mult decât este necesar! „Dragostea este un lucru foarte mare”, o întâlnire neaşteptată îţi aduce amintiri dulci-amare şi regrete târzii. Este prea târziu? Poate că da, poate că nu, dar eşti dator să încerci! Ai tendinţa, de altfel naturală la majoritatea nativilor din zodia Racului, să te ascunzi în umbra vorbelor. Să nu spui exact și precis ceea ce vrei, ceea ce dorești. Nu este bine, așa nu o să obții niciodată, nimic! Îndrăznește, norocul ajută pe cei curajoși!

LEU Ai convingerea că poţi mai mult şi ţi se cuvine mai mult, prin logică urmare. Stelele te invită să-ţi revizuieşti strategia în domeniul sentimental, în sensul clarificării şi lămuririi lor! Totul pare că merge bine! Fie ca este vorba de serviciu, fie de acasă, de căminul tău. Dar… În viaţa ta există întotdeauna un „dar” care azi apare ca ceva din trecut, fie o amintire, fie o persoană! Configuraţia stelelor arată o perioada bună, mai ales in ceea ce priveşte domeniul sentimental dar şi profesia şi ascensiunea socială. Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior poate vei gasi calea.

FECIOARĂ Nu bate la uşi deschise! Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Domeniul sentimental e avantajat de stele, aşa că zâmbeşte şi poartă-te frumos cu colegii de serviciu şi cu cei de acasă! Nu uita că politeţea şi solidaritatea sunt dintre calităţile tale. Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, (unii zic că este un blestem, dar cu chinezii nu poţi să ştii niciodată) poţi profita de ea, dacă poţi!

BALANŢĂ Realismul tău din domeniul financiar dă încredere partenerilor tăi de viaţă şi/sau afaceri. Dar, nu aşteptă o rezolvare rapidă a problemelor tale, totul este întârziat din cauza lui Saturn, retrograd în Capricorn. Totodată mai calm şi mai activ decât de obicei, poţi să rezolvi astăzi unele lucrări întârziate sau să aplanezi conflicte. Nu te lăsa încărcat miercurea, ziua lui Mercur, cu sarcini suplimentare… Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului. Întâlnirile sau activităţile sociale de dimineaţă îţi aduc un oarecare confort şi îţi motivează acţiunile ulterioare.

SCORPION Promisiunea succesului te motivează şi îţi dă putere de muncă şi convingere. Dimineaţa îţi poate aduce emoţii puternice şi trăiri intense. Evită excesele, exagerările, păstrează echilibrul! Azi nu te lăsa influenţat şi impresionat. Continuă pregătirile şi programul, aşa cum le-ai stabilit. Mai multă responsabilitate nu a stricat nimănui, nu uita că familia ta e pe primul loc! O zi care pare bună, mai ales în a doua parte, pentru vizite, scurte ieşiri în oraş, sau mici escapade la un film, concert sau muzeu. Foloseşte-ţi gândirea limpede de astăzi la sinteza ultimelor evenimente. Mici succese care îţi lumineză astăzi sufletul. Este de bine!

SĂGETĂTOR O privire, un gest, un zâmbet şi te aprinzi imediat. Dar, nu confunda politeţea cu pasiunea. Mai ales dacă se doreşte ceva de la tine. Sigur, nu rata ocaziile, dar nici nu fii ridicol! Astăzi eşti vulnerabil la capricii scumpe. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuie neapărat, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” fie că sunt „unicat”. Treburi de Săgetător! De asemenea o zi favorabilă micilor deplasări. Atenţie la vremea schimbătoare când poate să plouă, din senin! Poţi să te duci la cumpărături, sigur, este o activitate plăcută, dar programează exact ceea ce vrei să achiziţionezi.

CAPRICORN Astăzi te bucuri de o ambianţă plăcută, prietenească, chiar plină de umor, acasă şi/sau la locul tău de muncă. Lasă problemele spinoase de fond pentru altă dată, nu strica armonia zilei!

Conjunctura astrologică te favorizeză în domeniul financiar-bancar. Dacă ai o problemă cu băncile, astăzi este ziua în care ai noroc, insistenţa ta poate avea şanse bune de câştig. Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, mai nimic!

VĂRSĂTOR O situaţie încurcată te face zgârcit, prea materialist. După cum ar spune Nastratin Hogea, ai de împărţit două paie la trei măgari. Iar unul dintre măgari eşti chiar tu. Sărăcia este comică, cel puțin pentru mine! Nu reuşeşti să te încadrezi în bugetul tău. Ai probleme cu banii. Toate s-au scumpit pe nesimţite cu 25%. Parcă trebuia să se ieftinească cu 9%, nu? Trebuie să renunţi la ceva şi nu ştii la ce… dă cu banul! Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că astăzi că nu ai făcut mai mult “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi, mai ales dacă este vorba de autorităţile locale.

PEŞTI Ai un talent deosebit, pe termen scurt, să faci lucrurile simple şi relativ accesibile. Minunea, ca orice minune, nu ţine mult aşa că azi poţi finaliza una, sau două-trei probleme. Atât! Atenţie la bani, unde îi pui şi cum îi cheltuieşti. Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile. Banul este ochiul dracului, dacă nu-l stăpâneşti, el te conduce! Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi obiectivă a analizei reci şi pertinente care te caracterizează. Astăzi poţi profita de acest lucru!

