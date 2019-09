BERBEC Schimbări importante, în registrul pozitiv, care nu trebuie să te prindă nepregătit. Nu-ţi mai face griji, nu mai fii tensionat! Ai o zi favorabilă, cu oportunităţi, în care poţi progresa. Trebuie să ai răbdare şi să aştepţi, altfel strici totul! Aşa că lasă decizia pe mai târziu. Pe fondul unei configuratii slabe si cam confuze, vointa si determinarea care te-au caracterizat in ultimul timp incep să se estompeze. Poate că nici nu trebuie să iei o hotărâre. Uneori lucrurile se rezolvă de la sine. Analizează cu atenţie, sau cere un sfat, ca să nu regreţi mai târziu.

TAUR Sunt zile peste care ar trebui să sări. Te zbaţi să înţelegi ce se întâmplă cu tine şi ai frustrări, ba chiar dureri de cap. Ziua îţi aduce unele răspunsuri şi o mulţime de întrebări noi! Astazi aspectele benefice sunt în cumpană cu influenţe mai putin favorabile, asa ca ai o zi echilibrată, e adevărat, veseloasă, pentru un procent dintre Tauri, însă, chiar monotonă, fara evenimente notabile pentru alte procente! Ceva mocnea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie că nu, acum iţi ramâne doar sa tragi concluziile şi să-ţi fie pus la capitolul experienţă!

GEMENI Vremea vorbelor a trecut, este timpul acţiunii! Nu te uita înapoi, nu regreta, drumul merge înainte! Trebuie să ai curaj şi tenacitate. Curajul nu-ţi lipseşte, dar să faci acelaşi lucru… este plictisitor. Consumi, deci exişti! Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi apă. Rezolvi cu mult calm discuţiile cu partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o bătaie pe umăr pot rezolva mai multe decât o atitudine încruntată, agresiva şi neplăcută!

RAC Faci progrese pe calea intereselor tale, în sensul că astăzi poţi primi unele veşti, sau te poţi întâlni cu persoane care îţi propun noi proiecte. Interesante, dar ia mai multe informaţii! Ai unele veşti care te neliniştesc şi te ingrijorează, dar în a doua parte a zilei ori primeşti un ajutor neasteptat, ori rezolvi tu situatia! Te afli sub protectia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si îndrăznete, mai ales daca lucrezi in domeniul creaţiei. Stelele te avertizeaza asupra unei greşeli pe care poţi să o faci astazi, dar nu este obligatoriu, stelele doar indică!

LEU Ai grijă la ce vorbeşti şi mai ales cu cine vorbeşti. Nu critica pe alţii ca să te pui pe tine în valoare. E patetic şi nerecomandabil. Păstrează relaţii cordiale, bune, cu cei din jurul tău! Evita dezamăgirea fiind mai pragmatic în relaţiile cu colegii. Configuraţia generală a horoscopului arata că începând de astăzi urmează o perioadă care îţi este în mod explicit favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. O veste bună care te face să fii mulţumit pentru că ţi-a confirmat intuiţia. Magnetismul personal este în creştere.

FECIOARĂ Uneori acţionezi spontan, din instinct, reflex mercurian. Acest mod de abordare nu-ţi este de niciun folos astăzi, ba din contră! Trebuie să stai şi să cugeţi, ca ardeleanul în faţa girafei! Astăzi ai o perioadă indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Intelectul este bine aspectat aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, ieşirii cu prietenii mai pe seară în oraş, corespondenţei, plimbărilor prin supermarketuri.

BALANŢĂ Eşti distrat şi zâmbeşti în gând. Astenie de toamnă, viroză, sau, cel mai periculos, o nouă dragoste? În familie încearcă să te (re)îndrăgosteşti de perechea ta, solo, te descurci! Stai in afara exagerarilor de tot felul! Conjunctura astrologica iti indică sa nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru că lucrurile se vor lămuri. O bârfă sau un schimb mai tăios de cuvinte te-au făcut să te îndoieşti de un prieten. Adică ţi se pune pata şi n-o să te potoleşti până n-o să afli adevărul-adevărat, ca şi când ar exista aşa ceva pe lumea asta!

SCORPION Încerci să-ţi atingi cu orice preţ obiectivele tale de astăzi. Dimineaţa poţi să eviţi tensiunile inutile şi nervii celor din jur, printr-un zâmbet şi solidaritate: „da, te înţeleg!”. Azi ai nevoie de mult optimism pentru rezolvarea treburile tale cotidiene. Sentimentele tale contradictorii nu sunt deloc folositoare pentru fermitatea în decizii pe care trebuie sa o arăţi anturajului. Totuşi, cineva bine plasat îţi arată bunăvoinţă. Nu te repezi să te foloseşti de acul nevertebratei care denumeşte zodia ta, „înţepând” persoana respectivă, ci dă dovadă de loialitate şi bună credinţă.

SĂGETĂTOR Trebuie să te smulgi din mediul toxic psihic şi să rămâi calm. Conjunctura e favorabilă unui dialog mai dificil, pe care l-ai tot amânat. Poate fi inspectorul de la fisc? Sau, mama-soacră? Uneori este bine sa fii mai putin comunicativ si doar sa asculti, iar astăzi este una dintre acele zile. Vei afla o multime de noutati nebanuite, care iti vor fi de folos. Sezi si cugeta, spune o veche zicala, care astazi ti se potriveste perfect. Ia mai multe informatii si abia atunci poti lua o decizie buna!

CAPRICORN Nu te lăsa pradă comodităţii provocată de vremea în schimbare de afară. Ai o mulţime de idei pozitive care astăzi îţi pot fi şi utile. O veste bună. Nu pleca la drum lung, mai ales pe seară! Ai nevoie de sprijin şi din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. Sigur că intri în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale, iar astăzi îţi faci planuri pentru weekend! O informaţie de la nişte prieteni adevăraţi te pune pe pista cea bună, în cele din urmă!

VĂRSĂTOR Nu-ţi plac conflictele, dar, odată declanşate, poţi să le faci faţă, ai curaj şi rezistenţă. Astăzi poţi să eviţi unele discuţii mai aprinse, dar poţi să-ţi faci aliaţi strategici de interese. O zi aproape bună, cu unele aspecte favorabile, ceea ce poate insemna chiar încercarea de rezolvare a unei situatii financiare care te punea pe ganduri. Cu Luna în aspecte bune, intuiţia ta creşte şi poţi rezolva mai uşor situaţiile în care sunt implicate femei, sau de natură feminină.

PEŞTI O zi a surprizelor. Plăcute! Dar în acelaşi timp o perioadă favorabilă materializării proiectelor tale. Pe plan sentimental ai un adevărat geniu dramatic, şi tu te miri de ceea ce spui! Profita și gaseşte-ţi echilibrul interior si pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Nu mai face atatea mofturi, viaţa este complicată şi fără sa o faci tu şi mai complexa. Stelele spun sa dai dovada de bun-simt şi modestie! Măcar astăzi. Prietenii te caută să-ţi împartaşească problemele lor. Vremea capricioasă şi vremurile aiurea ţi se par probleme infinit mai grave decât micile lor intrigi.

